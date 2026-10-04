BRASIL

Eleições 2026: veja que horas começa e termina a votação neste domingo

Regra considera o horário de Brasília e altera o início e o fim da votação em estados com outros fusos.

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:40

Fila em seção eleitoral Crédito: Arquivo CORREIO

As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. O horário é unificado em todo o país e tem como referência o horário de Brasília.

O encerramento às 17h não impede a votação de quem ainda estiver na fila. Nesses casos, os eleitores que estiverem aguardando dentro do prazo poderão votar após o horário previsto para o fechamento das seções.

A adoção do horário unificado também interfere no início da apuração. Com o fechamento das urnas ocorrendo simultaneamente de acordo com o horário de Brasília, a divulgação dos resultados pode começar a partir das 17h, evitando que números de locais onde a votação já terminou influenciem eleitores de regiões onde ela ainda estiver acontecendo.

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Nos estados que estão em fusos diferentes do de Brasília, o horário é ajustado para manter a mesma janela nacional. Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, por exemplo, as urnas funcionam das 7h às 16h no horário local.

No Amazonas, a maior parte do estado também terá votação das 7h às 16h. Já as localidades que seguem o fuso do Acre terão urnas abertas das 6h às 15h. Em Fernando de Noronha, em Pernambuco, a votação acontece das 9h às 18h, devido ao fuso uma hora à frente de Brasília.