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Thais Borges
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:30
Presidente da Fundação Amaggi, Belisa Souza Maggi foi a vencedora do Prêmio Claudia 2026 na categoria Agronegócio. A premiação, que escolheu mulheres que são destaque em diferentes áreas, aconteceu na última terça-feira (24) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Ela concorreu com outras finalistas, inclusive a baiana Alessandra Zanotto, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Em outubro, Belisa já tinha sido eleita a 17ª mulher mais poderosa do agro no Brasil pela Forbes.
Belisa Maggi venceu o prêmio Claudia 2026 na categoria Agronegócio
Belisa Maggi construiu a trajetória profissional entre o agronegócio e o investimento social. Empresária, produtora rural e liderança de impacto social do Mato Grosso, atua na gestão agrícola e em projetos ligados à educação e ao desenvolvimento comunitário.
A trajetória no agro vem de família. Incentivada pelo pai, o empresário e ex-governador de Mato Grosso Blairo Maggi, passou a conhecer diferentes áreas da empresa da família até descobrir sua afinidade com o agronegócio. A experiência no setor a levou a Caldas Novas, em Goiás, onde trabalhou com amigos no cultivo de plantas destinadas à produção de óleos essenciais.
Segundo uma reportagem da Claudia, essa iniciativa fortaleceu a confiança do pai, que lhe presenteou com uma fazenda de 200 hectares na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, onde começou a plantar soja. Atualmente, Belisa também administra a Agropecuária Pirapora, com aproximadamente 2 mil hectares de soja e algodão em Sapezal, no mesmo estado.
Paralelamente, em 2016, fundou o Instituto Signativo, organização sem fins lucrativos de Mato Grosso dedicada à educação socioemocional, ao desenvolvimento humano e a práticas pedagógicas criativas.