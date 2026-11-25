RECONHECIMENTO

Eleita uma das mulheres mais poderosas do agro, Belisa Maggi vence prêmio nacional

Presidente da Fundação Amaggi, empresária foi reconhecida na categoria Agronegócio do Prêmio Claudia 2026

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:30

Belisa Maggi venceu o prêmio Claudia 2026 na categoria Agronegócio Crédito: Belisa Maggi venceu o prêmio Claudia 2026 na categoria Agronegócio

Presidente da Fundação Amaggi, Belisa Souza Maggi foi a vencedora do Prêmio Claudia 2026 na categoria Agronegócio. A premiação, que escolheu mulheres que são destaque em diferentes áreas, aconteceu na última terça-feira (24) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Ela concorreu com outras finalistas, inclusive a baiana Alessandra Zanotto, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Em outubro, Belisa já tinha sido eleita a 17ª mulher mais poderosa do agro no Brasil pela Forbes.

Belisa Maggi venceu o prêmio Claudia 2026 na categoria Agronegócio 1 de 9

Belisa Maggi construiu a trajetória profissional entre o agronegócio e o investimento social. Empresária, produtora rural e liderança de impacto social do Mato Grosso, atua na gestão agrícola e em projetos ligados à educação e ao desenvolvimento comunitário.

A trajetória no agro vem de família. Incentivada pelo pai, o empresário e ex-governador de Mato Grosso Blairo Maggi, passou a conhecer diferentes áreas da empresa da família até descobrir sua afinidade com o agronegócio. A experiência no setor a levou a Caldas Novas, em Goiás, onde trabalhou com amigos no cultivo de plantas destinadas à produção de óleos essenciais.

Segundo uma reportagem da Claudia, essa iniciativa fortaleceu a confiança do pai, que lhe presenteou com uma fazenda de 200 hectares na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, onde começou a plantar soja. Atualmente, Belisa também administra a Agropecuária Pirapora, com aproximadamente 2 mil hectares de soja e algodão em Sapezal, no mesmo estado.