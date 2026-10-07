ELEIÇÕES

Eleito deputado, filho de Arthur Lira pagou R$ 250 mil a empresa de primo por 'identidade visual' de campanha

Alvinho Lira foi o deputado federal mais votado de Alagoas com 172 mil votos

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:41

Alvinho Lira é filho de Arthur Lira Crédito: Reprodução/PP

O deputado federal eleito Alvinho Lira (PP-AL), filho do deputado Arthur Lira (PP-AL), destinou R$ 250 mil do dinheiro de sua campanha à TDL Digital, empresa pertencente a Tadeu Lira, primo de seu pai. O pagamento aparece na prestação de contas apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e corresponde a serviços de “identidade visual e enxoval digital de campanha”. As informações são do UOL.

A contratação representa uma das maiores despesas declaradas pela campanha de Alvinho, de 20 anos, que recebeu R$ 3,1 milhões do fundo eleitoral repassados pela direção nacional do PP. Até o momento, foram declarados R$ 1,36 milhão em despesas contratadas, e a TDL Digital aparece como a segunda maior fornecedora.

Procurado pelo UOL, Alvinho afirmou que todas as despesas eleitorais, incluindo a contratação da empresa do primo de seu pai, serão informadas e submetidas à Justiça Eleitoral com a documentação exigida pela legislação. A contratação de empresas pertencentes a parentes não é ilegal quando há efetiva prestação dos serviços.

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A TDL Digital, no entanto, já havia recebido recursos de outros integrantes ou aliados da família Lira. Em 2024, os primos de Arthur pelo lado materno, Joãozinho e Peu Pereira, pagaram R$ 50 mil cada à empresa durante as campanhas para as prefeituras de Junqueiro e Teotônio Vilela, respectivamente.

A empresa também foi contratada pelo Incra em Alagoas quando César Lira, primo de Arthur, comandava a superintendência estadual do órgão. No fim de 2021, foram reservados R$ 17,5 mil para a produção de um vídeo sobre obras de calçamento em assentamentos de Maragogi. O recurso era proveniente de uma emenda de relator, mecanismo conhecido como orçamento secreto.