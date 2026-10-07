Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleito deputado, filho de Arthur Lira pagou R$ 250 mil a empresa de primo por 'identidade visual' de campanha

Alvinho Lira foi o deputado federal mais votado de Alagoas com 172 mil votos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:41

Alvinho Lira é filho de Arthur Lira
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira Crédito: Reprodução/PP

O deputado federal eleito Alvinho Lira (PP-AL), filho do deputado Arthur Lira (PP-AL), destinou R$ 250 mil do dinheiro de sua campanha à TDL Digital, empresa pertencente a Tadeu Lira, primo de seu pai. O pagamento aparece na prestação de contas apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e corresponde a serviços de “identidade visual e enxoval digital de campanha”. As informações são do UOL. 

A contratação representa uma das maiores despesas declaradas pela campanha de Alvinho, de 20 anos, que recebeu R$ 3,1 milhões do fundo eleitoral repassados pela direção nacional do PP. Até o momento, foram declarados R$ 1,36 milhão em despesas contratadas, e a TDL Digital aparece como a segunda maior fornecedora.

Procurado pelo UOL, Alvinho afirmou que todas as despesas eleitorais, incluindo a contratação da empresa do primo de seu pai, serão informadas e submetidas à Justiça Eleitoral com a documentação exigida pela legislação. A contratação de empresas pertencentes a parentes não é ilegal quando há efetiva prestação dos serviços.

Alvinho Lira é filho de Arthur Lira

Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução
1 de 6
Alvinho Lira é filho de Arthur Lira por Reprodução

A TDL Digital, no entanto, já havia recebido recursos de outros integrantes ou aliados da família Lira. Em 2024, os primos de Arthur pelo lado materno, Joãozinho e Peu Pereira, pagaram R$ 50 mil cada à empresa durante as campanhas para as prefeituras de Junqueiro e Teotônio Vilela, respectivamente.

A empresa também foi contratada pelo Incra em Alagoas quando César Lira, primo de Arthur, comandava a superintendência estadual do órgão. No fim de 2021, foram reservados R$ 17,5 mil para a produção de um vídeo sobre obras de calçamento em assentamentos de Maragogi. O recurso era proveniente de uma emenda de relator, mecanismo conhecido como orçamento secreto.

Na época, Maragogi era administrada por Sérgio Lira, irmão de Tadeu Lira. César Lira esteve à frente do Incra em Alagoas entre 2017 e 2024. 

Leia mais

Imagem - Três apostas ganham mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil; uma delas custou R$ 3,50

Três apostas ganham mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil; uma delas custou R$ 3,50

Imagem - Anvisa autoriza retomada da fabricação de produtos de limpeza da Unilever

Anvisa autoriza retomada da fabricação de produtos de limpeza da Unilever

Imagem - Justiça condena João de Deus a pagar R$ 20 milhões por dano moral coletivo

Justiça condena João de Deus a pagar R$ 20 milhões por dano moral coletivo

Tags:

Alvinho Lira É Filho de Arthur Lira

Mais recentes

Imagem - Decreto autoriza ingresso de 350 militares argentinos para exercício combinado

Decreto autoriza ingresso de 350 militares argentinos para exercício combinado
Imagem - Serial killer? Série de assassinatos com mesmo modus operandi chama atenção em São Paulo

Serial killer? Série de assassinatos com mesmo modus operandi chama atenção em São Paulo
Imagem - Motorista sofre acidente de trabalho, passa por cirurgia e vai receber pensão mensal e indenização acima de R$ 30 mil

Motorista sofre acidente de trabalho, passa por cirurgia e vai receber pensão mensal e indenização acima de R$ 30 mil