Eleitores já podem solicitar mudança do local de voto, primeiro título e mais; saiba como fazer sem sair de casa

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Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:40
Eleitores de todo o Brasil já podem solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Os serviços foram retomados nesta terça-feira (3), com a reabertura do cadastro eleitoral para atendimento pela internet e presencialmente.
A retomada ocorre após o período de fechamento do cadastro para as Eleições de 2026. Conforme a Resolução TSE nº 23.750/2026, os pedidos de alistamento, transferência e revisão eleitoral foram suspensos em 7 de maio deste ano, para permitir a organização das etapas preparatórias do pleito.
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Com a reabertura, os serviços voltam a ser oferecidos nos cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral, além da plataforma de Autoatendimento Eleitoral, disponível nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Primeiro título: destinado a quem ainda não possui inscrição eleitoral;
Transferência de domicílio eleitoral: permite solicitar a mudança do município onde o eleitor vota, desde que sejam atendidos os requisitos legais;
Revisão de dados cadastrais: possibilita atualizar informações pessoais, corrigir dados e solicitar alterações permitidas pela legislação;
Regularização eleitoral: permite solicitar a regularização de inscrições canceladas, conforme cada situação.
Os pedidos podem ser feitos pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na plataforma, o eleitor deve selecionar o serviço desejado, preencher o requerimento eletrônico e acompanhar a análise da solicitação. Em geral, não é necessário comparecer presencialmente, exceto quando houver alguma exigência específica da Justiça Eleitoral.
O aplicativo e-Título também continua disponível para consulta de informações eleitorais e acesso à versão digital do documento.
A certidão de quitação eleitoral comprova que o cidadão está em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, conforme os requisitos previstos na legislação. O documento pode ser exigido em situações como posse em cargo público, matrícula em instituições de ensino e outros procedimentos administrativos.
A emissão é gratuita e pode ser feita pela internet. Para isso, basta acessar o portal do TSE, entrar na área de Serviços Eleitorais, selecionar a opção “Certidões” e, em seguida, clicar em “Certidão de Quitação Eleitoral”.
Caso não consiga emitir o documento pela internet, o eleitor deve procurar uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral para verificar a situação cadastral e possíveis pendências.