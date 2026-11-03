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Eleitores já podem solicitar mudança do local de voto, primeiro título e mais; saiba como fazer sem sair de casa

Cadastro eleitoral foi reaberto nesta terça-feira (3), permitindo que brasileiros atualizem dados, regularizem pendências e solicitem serviços pela internet

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:40

Eleitores já podem solicitar mudança do local de voto, primeiro título e mais; saiba como fazer sem sair de casa Crédito: Divulgação

Eleitores de todo o Brasil já podem solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Os serviços foram retomados nesta terça-feira (3), com a reabertura do cadastro eleitoral para atendimento pela internet e presencialmente.

A retomada ocorre após o período de fechamento do cadastro para as Eleições de 2026. Conforme a Resolução TSE nº 23.750/2026, os pedidos de alistamento, transferência e revisão eleitoral foram suspensos em 7 de maio deste ano, para permitir a organização das etapas preparatórias do pleito.

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Com a reabertura, os serviços voltam a ser oferecidos nos cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral, além da plataforma de Autoatendimento Eleitoral, disponível nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais serviços estão disponíveis?

Primeiro título: destinado a quem ainda não possui inscrição eleitoral;

Transferência de domicílio eleitoral: permite solicitar a mudança do município onde o eleitor vota, desde que sejam atendidos os requisitos legais;

Revisão de dados cadastrais: possibilita atualizar informações pessoais, corrigir dados e solicitar alterações permitidas pela legislação;

Regularização eleitoral: permite solicitar a regularização de inscrições canceladas, conforme cada situação.

Como solicitar os serviços pela internet?

Os pedidos podem ser feitos pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na plataforma, o eleitor deve selecionar o serviço desejado, preencher o requerimento eletrônico e acompanhar a análise da solicitação. Em geral, não é necessário comparecer presencialmente, exceto quando houver alguma exigência específica da Justiça Eleitoral.

O aplicativo e-Título também continua disponível para consulta de informações eleitorais e acesso à versão digital do documento.

Como emitir a certidão de quitação eleitoral?

A certidão de quitação eleitoral comprova que o cidadão está em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, conforme os requisitos previstos na legislação. O documento pode ser exigido em situações como posse em cargo público, matrícula em instituições de ensino e outros procedimentos administrativos.

A emissão é gratuita e pode ser feita pela internet. Para isso, basta acessar o portal do TSE, entrar na área de Serviços Eleitorais, selecionar a opção “Certidões” e, em seguida, clicar em “Certidão de Quitação Eleitoral”.