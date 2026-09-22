ELEIÇÕES 2026

Eleitores têm até este sábado (3) para fazer primeiro acesso ao e-Título

Download e primeiro acesso ao aplicativo serão suspensos no dia da eleição para evitar sobrecarga

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:47

e-Título Crédito: Agência Brasil

Os eleitores que pretendem usar o e-Título para se identificar no momento da votação devem realizar o primeiro acesso ao aplicativo até o próximo sábado (3), data anterior ao pleito. A medida da Justiça Eleitoral tem como objetivo evitar a sobrecarga do aplicativo no dia da eleição.

Na data da votação, o download e o primeiro acesso ao e-Título serão interrompidos. A Justiça Eleitoral já iniciou o envio de notificações pelo aplicativo para orientar os eleitores a atualizarem a ferramenta e conferirem os dados com antecedência.

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Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, a iniciativa também busca facilitar o acesso a informações importantes para o exercício do voto, como o local e a seção eleitoral.

Para utilizar a versão digital do título de eleitor com fotografia, é necessário apresentar o e-Título diretamente na tela do celular ou tablet ao mesário no dia da votação. Capturas de tela não serão aceitas, assim como documentos sem foto.