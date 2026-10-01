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Eletricista é acusado de fazer “gato” de energia, perde emprego e consegue reverter justa causa na Justiça

Empresa recebeu denúncia anônima pelo WhatsApp, mas não apresentou provas suficientes para comprovar a acusação; TST manteve reversão da dispensa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:52

Eletricista é acusado de fazer “gato” de energia, perde emprego e consegue reverter justa causa na Justiça
Eletricista é acusado de fazer “gato” de energia, perde emprego e consegue reverter justa causa na Justiça Crédito: Imagem gerada pela IA

Um eletricista da B Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda. teve a justa causa revertida pela Justiça após ser acusado de envolvimento em uma ligação clandestina de energia, mas não receberá indenização por danos morais. A decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O caso começou depois que a empresa recebeu uma denúncia anônima pelo WhatsApp. O denunciante afirmou ter visto um veículo da B Tobace parado em uma banca de frutas às margens de uma rodovia paulista. O GPS do carro indicou que a equipe teria permanecido no local por cerca de duas horas, sem registro de ordem de serviço. Um supervisor foi até o estabelecimento e encontrou uma ligação irregular de energia. Diante da situação, toda a equipe foi dispensada por justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Empresa não apresentou provas suficientes

Na Justiça, o eletricista afirmou que não sabia sequer o motivo exato da demissão. Ele pediu a reversão da justa causa, o pagamento das verbas rescisórias e horas extras, além de indenização por danos morais. Ao analisar o caso, a primeira instância concluiu que a empresa não havia apurado adequadamente a acusação.

Segundo a decisão, a B Tobace apresentou apenas um relatório interno. Não foram anexados ao processo a denúncia recebida pelo WhatsApp nem os registros de GPS que poderiam confirmar a versão da empresa. Também não houve sindicância formal ou coleta de depoimentos dos envolvidos e de testemunhas. Com isso, a Justiça afastou a justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) manteve o entendimento.

Acusação grave não gerou indenização

Mesmo com a reversão da justa causa, o trabalhador não conseguiu o pedido de indenização por danos morais. O entendimento foi mantido pelo TST. O relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, explicou que a simples reversão da justa causa não gera automaticamente direito a indenização.

Segundo o ministro, a consequência normal do afastamento da penalidade é o pagamento das verbas rescisórias correspondentes ou, quando cabível, a reintegração ao emprego. Para haver indenização por danos morais, seria necessário demonstrar uma circunstância adicional grave capaz de atingir a honra, a imagem ou a dignidade do trabalhador.

TST manteve decisão por falta de prova do dano

No processo, o TRT concluiu que não havia sido comprovado um fato concreto que configurasse dano moral. Para modificar essa conclusão, seria necessário reexaminar as provas do processo, o que não é permitido nessa etapa do julgamento, conforme a Súmula 126 do TST. Assim, a Terceira Turma manteve a reversão da justa causa, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

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