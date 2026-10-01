FALTA DE PROVAS

Eletricista é acusado de fazer “gato” de energia, perde emprego e consegue reverter justa causa na Justiça

Empresa recebeu denúncia anônima pelo WhatsApp, mas não apresentou provas suficientes para comprovar a acusação; TST manteve reversão da dispensa

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:52

Eletricista é acusado de fazer “gato” de energia, perde emprego e consegue reverter justa causa na Justiça Crédito: Imagem gerada pela IA

Um eletricista da B Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda. teve a justa causa revertida pela Justiça após ser acusado de envolvimento em uma ligação clandestina de energia, mas não receberá indenização por danos morais. A decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O caso começou depois que a empresa recebeu uma denúncia anônima pelo WhatsApp. O denunciante afirmou ter visto um veículo da B Tobace parado em uma banca de frutas às margens de uma rodovia paulista. O GPS do carro indicou que a equipe teria permanecido no local por cerca de duas horas, sem registro de ordem de serviço. Um supervisor foi até o estabelecimento e encontrou uma ligação irregular de energia. Diante da situação, toda a equipe foi dispensada por justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Empresa não apresentou provas suficientes

Na Justiça, o eletricista afirmou que não sabia sequer o motivo exato da demissão. Ele pediu a reversão da justa causa, o pagamento das verbas rescisórias e horas extras, além de indenização por danos morais. Ao analisar o caso, a primeira instância concluiu que a empresa não havia apurado adequadamente a acusação.

Segundo a decisão, a B Tobace apresentou apenas um relatório interno. Não foram anexados ao processo a denúncia recebida pelo WhatsApp nem os registros de GPS que poderiam confirmar a versão da empresa. Também não houve sindicância formal ou coleta de depoimentos dos envolvidos e de testemunhas. Com isso, a Justiça afastou a justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) manteve o entendimento.

Acusação grave não gerou indenização

Mesmo com a reversão da justa causa, o trabalhador não conseguiu o pedido de indenização por danos morais. O entendimento foi mantido pelo TST. O relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, explicou que a simples reversão da justa causa não gera automaticamente direito a indenização.

Segundo o ministro, a consequência normal do afastamento da penalidade é o pagamento das verbas rescisórias correspondentes ou, quando cabível, a reintegração ao emprego. Para haver indenização por danos morais, seria necessário demonstrar uma circunstância adicional grave capaz de atingir a honra, a imagem ou a dignidade do trabalhador.

TST manteve decisão por falta de prova do dano