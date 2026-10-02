TRABALHO

Eletricista é acusado de fazer ‘gato’, demitido por justa causa e consegue reverter decisão na Justiça

TST entendeu que a empresa não comprovou adequadamente a acusação

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:19

Justiça Crédito: Shutterstock

Um eletricista da empresa B Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda. conseguiu reverter na Justiça a demissão por justa causa após ser acusado de participar de uma ligação clandestina de energia, conhecida como “gato”. A decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na quinta-feira (1º).

O caso começou após a empresa receber uma denúncia anônima por WhatsApp. Segundo a acusação, o carro utilizado pela equipe do eletricista teria sido visto parado em uma banca de frutas às margens de uma rodovia paulista. O GPS do veículo teria indicado que o grupo permaneceu no local por cerca de duas horas, sem uma ordem de serviço.

Um supervisor foi enviado ao endereço e constatou a existência de uma ligação irregular de energia no estabelecimento. Diante da situação, toda a equipe foi demitida por justa causa.

O eletricista, porém, contestou a demissão na Justiça. Ele afirmou que não havia sido informado de forma adequada sobre o motivo do desligamento e pediu, além da reversão da justa causa, o pagamento das verbas rescisórias, horas extras e indenização por danos morais.

Ao analisar o caso, a Justiça do Trabalho concluiu que a empresa não havia realizado uma apuração adequada antes de aplicar a penalidade.

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Entre os elementos que não foram apresentados estavam a denúncia recebida, registros do GPS do veículo e uma investigação formal que ouvisse os envolvidos e eventuais testemunhas. A empresa apresentou apenas um relatório interno.

Diante da falta de comprovação suficiente, a Justiça determinou a reversão da justa causa. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.

No recurso apresentado ao TST, o trabalhador voltou a argumentar que havia sido alvo de uma acusação grave.

O relator do processo, ministro Mauricio Godinho Delgado, explicou que a reversão da justa causa gera o direito às verbas rescisórias correspondentes ou, dependendo do caso, à reintegração ao emprego. Segundo ele, porém, a reversão da modalidade de desligamento não significa automaticamente que houve dano moral.

Para que exista direito à indenização, seria necessário comprovar uma circunstância adicional grave capaz de atingir a honra, a imagem ou a dignidade do trabalhador.

Como o Tribunal Regional concluiu que não havia prova de uma situação concreta que configurasse dano moral, a Terceira Turma do TST manteve a decisão. O entendimento também considerou que, para mudar essa conclusão, seria necessário reexaminar fatos e provas do processo, o que não é permitido nessa fase do recurso, conforme a Súmula 126 do TST.