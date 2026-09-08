CRISE NO STF

Em carta, ex-ministros fazem cobrança inédita ao STF e pedem reação imediata à crise na Corte; leia

Documento enviado a Edson Fachin é assinado por Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Ayres Britto e outros ex-ministros do STF

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:24

STF Crédito: CONGRESSO EM FOCO

Treze ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) enviaram uma carta ao presidente da Corte, Edson Fachin, pedindo a convocação urgente de uma sessão pública para discutir suspeitas envolvendo integrantes do tribunal. No documento, divulgado pelo jornal O Globo na segunda-feira (7), eles defendem uma apuração imediata e classificam o cenário como a “mais aguda crise de sua história”.

Os ex-integrantes do STF afirmaram confiar na condução de Fachin e disseram ter “absoluta convicção” de que o presidente levará o tema ao plenário. A expectativa é que os ministros determinem uma investigação “sob o devido processo legal”.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar 1 de 10

“A S. E. o Ministro Edson Fachin, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Ministro Presidente, os ministros aposentados e ex-presidentes, abaixo assinados, vêm manifestar plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza de Vossa Excelência na condução dessa Suprema Corte, na mais aguda crise de sua história”, diz um trecho da carta.

Segundo os signatários, as informações divulgadas nas últimas semanas vêm afetando “o prestígio e a autoridade” do STF, além da confiança da população e da estabilidade das instituições democráticas.

Assinam o documento Néri da Silveira, Francisco Rezek, Sydney Sanches, Celso de Mello, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Cezar Peluso, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Rosa Weber.

A carta não cita nominalmente os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, tampouco menciona o Banco Master. A manifestação, porém, ocorre em meio à tensão no Supremo após a divulgação de dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, fundador da instituição financeira.

No dia 1º de setembro, Mendonça retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal produzido a partir do aparelho do ex-banqueiro. O material, com 218 páginas, reúne mensagens, chamadas, arquivos e registros analisados pela corporação. Entre os conteúdos, há 52 mensagens enviadas por Vorcaro a um número atribuído a Moraes, sem respostas do ministro no documento.

Na quinta-feira (3), Moraes pediu que Mendonça fosse investigado no inquérito das fake news por abuso de autoridade. Ele acusou o colega de direcionar apurações contra integrantes da Corte. Um dia depois, Fachin retirou o pedido do inquérito e mandou anexá-lo ao procedimento que analisa o relatório da PF.

A pressão também se refletiu nas manifestações de 7 de Setembro, quando atos contra Moraes foram registrados em ao menos nove capitais. Em São Paulo, o protesto na Avenida Paulista reuniu 34,2 mil pessoas, segundo as informações divulgadas, e contou com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG).