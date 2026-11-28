JUSTIÇA

Em decisão inédita, sobrevivente do massacre do Carandiru receberá indenização após 34 anos

Justiça de São Paulo reconheceu que Maurício Monteiro sofreu tortura, ameaças de morte e humilhações durante a invasão policial de 1992

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:10

Maurício Monteiro Crédito: Reprodução

Mais de três décadas depois do massacre do Carandiru, a Justiça de São Paulo condenou o governo estadual a pagar R$ 100 mil por danos morais a um sobrevivente da chacina. Maurício Monteiro foi reconhecido como vítima de violência física e psicológica praticada por policiais durante a invasão da Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992. A decisão representa a primeira indenização judicial concedida diretamente a um sobrevivente do episódio.

A sentença foi assinada em 5 de novembro de 2026 pela juíza Ana Carolina Gusmão de Souza Costa, da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista. O homem havia solicitado R$ 200 mil de reparação, mas o pedido foi parcialmente acolhido. Ainda cabe recurso.

Na época, Maurício estava na cela 9.313-E, no terceiro andar do Pavilhão 9, quando policiais militares entraram no presídio para conter uma rebelião. Durante a operação, 111 detentos morreram.

Segundo os relatos apresentados no processo, o sobrevivente tentou se esconder atrás da cortina do banheiro de sua cela, mas acabou sendo encontrado por policiais. Um dos agentes apontou uma arma para seu rosto e chegou a engatilhar o armamento. O disparo não aconteceu após a intervenção verbal de um tenente.

A violência, porém, não terminou ali. Maurício foi obrigado a ficar nu e atravessar um corredor formado por policiais, onde sofreu agressões físicas. Ele também presenciou a morte de outros detentos. No dia seguinte, foi forçado, junto com outros presos, a carregar os corpos dos companheiros assassinados e limpar o sangue espalhado pelas galerias.

Ao analisar o caso, a magistrada considerou que o sobrevivente foi submetido a violência individualizada, com ameaças concretas de morte, humilhação e tratamento degradante enquanto estava sob custódia do Estado. Depoimentos de testemunhas que estavam no mesmo pavilhão, além de um relatório da Anistia Internacional e laudos periciais da época, foram considerados na análise.

Governo alegou prescrição

Durante o processo, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo contestou o pedido e sustentou que o direito à indenização estava prescrito, em razão do tempo transcorrido desde o massacre. A defesa também questionou a comprovação de violência direcionada especificamente a Maurício.

A juíza rejeitou os argumentos e entendeu que ações de reparação decorrentes de tortura e graves violações de direitos humanos praticadas por agentes estatais não estão sujeitas à prescrição.

Para estabelecer o valor da indenização, a magistrada considerou a gravidade das agressões e das consequências psicológicas, mas observou que não foram comprovadas lesões incapacitantes ou sequelas físicas permanentes.

A ação foi apresentada em outubro de 2025, com assistência do Centro de Assistência Jurídica Saracura, da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Atualmente, Maurício trabalha como educador e ativista no núcleo Memórias Carandiru, dedicado à preservação da história do antigo complexo penitenciário e à memória das vítimas.