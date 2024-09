ELON MUSK

Em nova tentativa de derrubar suspensão, Starlink entra com mais um recurso no STF

A Starlink entrou com novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio das contas bancárias da empresa, que pertence ao bilionário Elon Musk e atua na área de internet via satélite no Brasil.