Em perseguição, viatura da PM destrói motos e fere mulher

Crédito: Reprodução

Uma perseguição policial acabou em acidente, com destruição de motos e uma pedestre ferida no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, no último sábado (17). Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento da colisão.



De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, PMs do 19º BPM foram abordados por um homem, o qual informou estar sendo vítima de ameaça por outro rapaz, que estava um pouco mais a frente, ao lado de uma motocicleta.

Nesse momento, segundo o efetivo, foi feito sinal com as mãos, acompanhado do sinal sonoro, para que o suspeito ficasse parado e fosse abordado. Mas o homem mesmo subiu na moto, "com um suposto volume na cintura, que dava a entender ser uma arma de fogo, e se evadiu do local", disse a corporação.

O efetivo policial realizou acompanhamento, dobrando à esquerda na Rua Abreu Albano. Logo após ingressar na via, uma transeunte fez menção de atravessar a rua na frente da viatura.

"Para evitar o atropelamento, o motorista teria desviado bruscamente o veículo para a calçada do lado esquerdo, momento em que colidiu com algumas motocicletas estacionadas na via pública", explicou a PM.

Uma das motocicletas acabou por atingindo uma mulher que passava pela calçada.