SÃO PAULO

Em possível surto, homem morde orelha de médico, é contido por PMs e morre

Polícia Civil aguarda chegada de imagens de câmeras corporais para entender dinâmica do caso

Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:20

Rua onde fica condomínio onde homem mordeu orelha de médico, foi contido por PMs e acabou morrendo Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem de 31 anos morreu após ser algemado e contido por policiais militares durante um suposto surto, na madrugada desta terça-feira (20), na Consolação, região central de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi na rua Dona Antônia de Queirós. Equipes da Polícia Militar foram ao local para atender uma agressão em um condomínio.