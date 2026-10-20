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Em possível surto, homem morde orelha de médico, é contido por PMs e morre

Polícia Civil aguarda chegada de imagens de câmeras corporais para entender dinâmica do caso

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:20

Rua onde fica condomínio onde homem mordeu orelha de médico, foi contido por PMs e acabou morrendo
Rua onde fica condomínio onde homem mordeu orelha de médico, foi contido por PMs e acabou morrendo Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem de 31 anos morreu após ser algemado e contido por policiais militares durante um suposto surto, na madrugada desta terça-feira (20), na Consolação, região central de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi na rua Dona Antônia de Queirós. Equipes da Polícia Militar foram ao local para atender uma agressão em um condomínio.

No local, a vítima de 41 anos se apresentou como médico e contou que foi atacada por outro homem, que estaria em suposto surto psicótico. Anderson Felipe Pereira Santos é suspeito de morder, decepar parte da orelha e tentar jogar o médico da janela do apartamento. No local, PMs dizem ter encontrado Anderson batendo a cabeça contra a parede, gritando e se arrastando o corpo sobre fragmentos de vidro.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

são Paulo Violência Polícia Militar

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