Em visita ao Ceará, ex-ministro do Meio Ambiente compara jumentos a petistas

O ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) comparou jumentos a petistas em visita à Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. O parlamentar fez duas publicações nas redes sociais neste sábado, 25, em que associa o animal a eleitores do presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT).



Em uma das postagens, Salles compartilha foto onde aparece um jumento deitado na areia com o olhar voltado para o chão. Na legenda, o ex-ministro afirma: "Aqui em Jeri, petistas que fizeram o L estão tristes, decepcionados, desanimados mesmo...".