Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emagrecedor sem registro e fitoterápicos entram na lista de medicamentos proibidos; veja quais

Produtos devem ser retirados de circulação e não podem ser vendidos nem utilizados; Anvisa também alerta para lotes de medicamentos com problemas de qualidade e irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:41

Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape
Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape Crédito: Valter Campanato/Agência Brasi

Um emagrecedor sem registro sanitário e outros quatro medicamentos estão proibidos de ser vendidos e utilizados no Brasil. A determinação inclui o Ultra Shape e produtos à base de plantas medicinais fabricados por uma empresa sem autorização para produzir medicamentos.

A proibição foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (9) e abrange fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso dos produtos.

A lista inclui:

Ultra Shape;

Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia);

Garra D;

Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D;

Sucupira + Unha de Gato + Garra D.

Os quatro últimos produtos são fabricados pela empresa Ciência da Natureza EIRELI, que não possui autorização sanitária para fabricar medicamentos. Nenhum dos produtos tem registro ou notificação na Anvisa.

Outros medicamentos têm recolhimento determinado

A lista de medidas sanitárias inclui ainda o recolhimento voluntário do lote 0000216652 do Halexminophen (10 mg/ml), solução para infusão intravenosa. A fabricante Halex Istar identificou problemas na embalagem do produto.

Já os lotes 10008806 e 10008808 do medicamento Trodelvy, da Gilead Sciences, devem ser apreendidos. As unidades foram fabricadas exclusivamente para o mercado da Turquia e apresentam diferenças em relação ao medicamento original, incluindo inconsistências na embalagem externa. A venda, o transporte, a distribuição e o uso estão proibidos.

Fitoterápico apresenta alteração em análise

Outro recolhimento determinado pela Anvisa envolve o lote B2511032 do Gastriless (380 mg), em cápsulas.

Uma análise do Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC) identificou alterações no aspecto e na cor do conteúdo. A amostra apresentou material sólido, compacto, brilhante, de superfície lisa e coloração preta brilhante, em desacordo com as especificações técnicas de referência.

Consumidores que tenham algum dos produtos citados devem conferir o nome e o lote na embalagem e não utilizar os medicamentos atingidos pelas medidas.

As determinações foram publicadas no Diário Oficial da União: Resolução 4.355 e Resolução 4.387/2026.

Tags:

Anvisa

Mais recentes

Imagem - Aos 95 anos e com Alzheimer, ex-presidente FHC aparece em vídeo que mostra seu quarto e detalhes de apartamento

Aos 95 anos e com Alzheimer, ex-presidente FHC aparece em vídeo que mostra seu quarto e detalhes de apartamento
Imagem - Marinha resgata velejador de 70 anos após queda e emergência médica a 1,6 mil km da costa

Marinha resgata velejador de 70 anos após queda e emergência médica a 1,6 mil km da costa
Imagem - Quanto ganha um diplomata? Jovem quilombola deve iniciar carreira com salário maior que R$ 22 mil

Quanto ganha um diplomata? Jovem quilombola deve iniciar carreira com salário maior que R$ 22 mil