'QUESTÕES DE SEGURANÇA'

Embaixada e consulados dos EUA retomam atendimentos após suspensão por 'possível ameaça'

Serviços consulares foram suspensos na sexta-feira (2)

Estadão

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:20

Embaixada dos EUA no DF Crédito: Divulgação

Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil foram retomados nesta segunda-feira (5), após terem sido suspensos na sexta-feira (2), por "questões de segurança".

De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, "a administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos. As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram suas operações normais na segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares".

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Na sexta-feira, o alerta foi divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, na antevéspera das eleições brasileiras. Além dos EUA, a Embaixada da Austrália em Brasília também informou que ficaria fechada ao longo do dia por questões semelhantes.

A Austrália fez o anúncio por meio de sua embaixadora do país no Brasil, Sophie Davies. Os órgãos diplomáticos não detalharam os motivos da medida nem se o fechamento teve relação com as eleições.