Embaixadas dos EUA e da Austrália fecham em Brasília e americanos suspendem atendimento consular no Brasil

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Carol Neves
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:06
As embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália em Brasília suspenderam o atendimento presencial nesta sexta-feira (2). A medida anunciada pelos americanos, que citaram razões de segurança, também abrange os consulados do país em todo o Brasil.
À TV Globo, uma pessoa ligada ao governo americano citou uma ameaça de bomba. Não esclareceu, porém, se o alvo seria a embaixada ou outro local em Brasília. Por conta disso, os funcionários da representação trabalhariam de casa nesta sexta-feira.
O comunicado dos EUA foi divulgado na quinta-feira (1º), sem detalhar as ameaças que motivaram a suspensão. Também não informou quais serviços consulares seriam afetados ou se a emissão de vistos e passaportes continuaria durante o período.
A orientação para cidadãos americanos que precisem de assistência emergencial é não comparecer às instalações diplomáticas e entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.
Após a divulgação da nota, o Departamento de Estado afirmou que a medida segue uma orientação do governo de Donald Trump para priorizar a “segurança e a proteção dos cidadãos americanos”.
Um porta-voz do departamento explicou que embaixadas e consulados dos EUA utilizam um sistema de mensagens para avisar cidadãos norte-americanos sobre “ameaças, eventos e mudanças relevantes no Brasil”. Não foi esclarecido se o sistema chegou a ser acionado.
“Estamos trabalhando em estreita cooperação com contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança”, afirmou o porta-voz.
A Embaixada da Austrália anunciou o fechamento na manhã desta sexta-feira e informou que permaneceria fechada ao longo do dia.