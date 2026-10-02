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Embaixadas dos EUA e da Austrália fecham em Brasília e americanos suspendem atendimento consular no Brasil

EUA alegam razões de segurança, e fonte do governo americano cita ameaça de bomba sem esclarecer o alvo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:06

Embaixada dos EUA no DF
Embaixada dos EUA no DF Crédito: Divulgação

As embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália em Brasília suspenderam o atendimento presencial nesta sexta-feira (2). A medida anunciada pelos americanos, que citaram razões de segurança, também abrange os consulados do país em todo o Brasil.

À TV Globo, uma pessoa ligada ao governo americano citou uma ameaça de bomba. Não esclareceu, porém, se o alvo seria a embaixada ou outro local em Brasília. Por conta disso, os funcionários da representação trabalhariam de casa nesta sexta-feira.

O comunicado dos EUA foi divulgado na quinta-feira (1º), sem detalhar as ameaças que motivaram a suspensão. Também não informou quais serviços consulares seriam afetados ou se a emissão de vistos e passaportes continuaria durante o período.

A orientação para cidadãos americanos que precisem de assistência emergencial é não comparecer às instalações diplomáticas e entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.

Após a divulgação da nota, o Departamento de Estado afirmou que a medida segue uma orientação do governo de Donald Trump para priorizar a “segurança e a proteção dos cidadãos americanos”.

Um porta-voz do departamento explicou que embaixadas e consulados dos EUA utilizam um sistema de mensagens para avisar cidadãos norte-americanos sobre “ameaças, eventos e mudanças relevantes no Brasil”. Não foi esclarecido se o sistema chegou a ser acionado.

“Estamos trabalhando em estreita cooperação com contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança”, afirmou o porta-voz.

A Embaixada da Austrália anunciou o fechamento na manhã desta sexta-feira e informou que permaneceria fechada ao longo do dia.

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