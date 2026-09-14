Embriaguez ou baixa de glicose? Projeto quer teste rápido em blitze

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Mariana Rios
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:54
Motoristas poderão ter à disposição um teste rápido de glicose durante abordagens de trânsito caso um projeto em análise na Câmara dos Deputados seja aprovado. A proposta busca evitar que alterações nos níveis de açúcar no sangue sejam confundidas com sinais de embriaguez e permitir que agentes identifiquem possíveis emergências médicas.
O Projeto de Lei 3266/26 torna obrigatória a oferta do teste, feito com uma pequena gota de sangue retirada da ponta do dedo. O procedimento poderá ser oferecido quando o bafômetro indicar a presença de álcool, mas o motorista negar ter consumido bebida alcoólica, ou quando houver sinais que possam estar relacionados a uma alteração da glicemia.
Pré-diabetes precisa de atenção
O teste, porém, dependerá do consentimento do motorista, segundo o texto.
A proposta é de autoria do deputado Josivaldo JP (União-MA). De acordo com a justificativa, o exame não substituirá os procedimentos previstos na fiscalização de álcool e outras substâncias, mas funcionará como uma ferramenta complementar.
O projeto também prevê treinamento dos agentes de trânsito para utilizar os aparelhos, reconhecer sinais de alterações nos níveis de glicose e adotar os procedimentos necessários diante de uma possível emergência médica.
As informações obtidas no teste serão consideradas dados pessoais sensíveis e deverão seguir as regras previstas na legislação de proteção de dados.
O projeto ainda está em análise e será avaliado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde; de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, além de receber sanção presidencial.