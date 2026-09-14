Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Embriaguez ou baixa de glicose? Projeto quer teste rápido em blitze

Em análise na Câmara prevê oferta do exame na ponta do dedo quando houver suspeita de alteração da glicemia ou divergência entre o bafômetro e o relato do condutor

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:54

Teste poderá ser oferecido quando houver sinais que possam indicar alteração da glicemia
Teste poderá ser oferecido quando houver sinais que possam indicar alteração da glicemia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Motoristas poderão ter à disposição um teste rápido de glicose durante abordagens de trânsito caso um projeto em análise na Câmara dos Deputados seja aprovado. A proposta busca evitar que alterações nos níveis de açúcar no sangue sejam confundidas com sinais de embriaguez e permitir que agentes identifiquem possíveis emergências médicas.

O Projeto de Lei 3266/26 torna obrigatória a oferta do teste, feito com uma pequena gota de sangue retirada da ponta do dedo. O procedimento poderá ser oferecido quando o bafômetro indicar a presença de álcool, mas o motorista negar ter consumido bebida alcoólica, ou quando houver sinais que possam estar relacionados a uma alteração da glicemia.

Pré-diabetes precisa de atenção

Estudo apresentado no Congresso Europeu EASD 2025 revela que a remissão do pré-diabetes pode reduzir mortalidade por todas as causas em mais de 40% por Shutterstock
Remissão reduz também o risco de morte cardiovascular ou hospitalizações por insuficiência cardíaca em mais de 50% por Shutterstock
Alcançar a remissão do pré-diabetes para os valores glicêmicos normais representa uma abordagem pioneira em prevenção primária, além de reverter em 58% a progressão para o diabetes tipo 2 por Shutterstock
Cerca de 30 milhões de brasileiros vivem com pré-diabetes  por Shutterstock
Uma das formas de tratamento para diabetes tipo 2 são as canetas injetáveis por Shutterstock
Apesar de silencioso, o pré-diabetes aumenta em 15% o risco de alguns tipos de câncer, 20% o risco cardiovascular e 67% o risco de complicações renais por Shutterstock
Entre os fatores de risco, estão obesidade ou sobrepeso, hipertensão arterial e histórico familiar de diabetes tipo 2  por Shutterstock
Apenas uma em cada nove pessoas com pré-diabetes sabe que tem a doença por Shutterstock
O mais importante na prevenção do diabetes é ter uma vida saudável: praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação balanceada e manter um peso adequado por Shutterstock
1 de 9
Estudo apresentado no Congresso Europeu EASD 2025 revela que a remissão do pré-diabetes pode reduzir mortalidade por todas as causas em mais de 40% por Shutterstock

O teste, porém, dependerá do consentimento do motorista, segundo o texto.

A proposta é de autoria do deputado Josivaldo JP (União-MA). De acordo com a justificativa, o exame não substituirá os procedimentos previstos na fiscalização de álcool e outras substâncias, mas funcionará como uma ferramenta complementar.

Agentes terão de ser capacitados

O projeto também prevê treinamento dos agentes de trânsito para utilizar os aparelhos, reconhecer sinais de alterações nos níveis de glicose e adotar os procedimentos necessários diante de uma possível emergência médica.

As informações obtidas no teste serão consideradas dados pessoais sensíveis e deverão seguir as regras previstas na legislação de proteção de dados.

O que falta para virar lei

O projeto ainda está em análise e será avaliado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde; de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, além de receber sanção presidencial.

Tags:

Trânsito Blitz

Mais recentes

Imagem - Professora recebe salário de R$ 7,7 mil, tem 60% da renda consumida por dívidas e consegue limitar descontos na Justiça

Professora recebe salário de R$ 7,7 mil, tem 60% da renda consumida por dívidas e consegue limitar descontos na Justiça
Imagem - Greve dos Correios continua sem previsão de terminar; entenda a situação das entregas

Greve dos Correios continua sem previsão de terminar; entenda a situação das entregas
Imagem - Policial penal é condenado após prender moradora de condomínio sem justificativa

Policial penal é condenado após prender moradora de condomínio sem justificativa