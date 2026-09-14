TRÂNSITO

Embriaguez ou baixa de glicose? Projeto quer teste rápido em blitze

Em análise na Câmara prevê oferta do exame na ponta do dedo quando houver suspeita de alteração da glicemia ou divergência entre o bafômetro e o relato do condutor

Mariana Rios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:54

Teste poderá ser oferecido quando houver sinais que possam indicar alteração da glicemia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Motoristas poderão ter à disposição um teste rápido de glicose durante abordagens de trânsito caso um projeto em análise na Câmara dos Deputados seja aprovado. A proposta busca evitar que alterações nos níveis de açúcar no sangue sejam confundidas com sinais de embriaguez e permitir que agentes identifiquem possíveis emergências médicas.

O Projeto de Lei 3266/26 torna obrigatória a oferta do teste, feito com uma pequena gota de sangue retirada da ponta do dedo. O procedimento poderá ser oferecido quando o bafômetro indicar a presença de álcool, mas o motorista negar ter consumido bebida alcoólica, ou quando houver sinais que possam estar relacionados a uma alteração da glicemia.

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O teste, porém, dependerá do consentimento do motorista, segundo o texto.

A proposta é de autoria do deputado Josivaldo JP (União-MA). De acordo com a justificativa, o exame não substituirá os procedimentos previstos na fiscalização de álcool e outras substâncias, mas funcionará como uma ferramenta complementar.

Agentes terão de ser capacitados

O projeto também prevê treinamento dos agentes de trânsito para utilizar os aparelhos, reconhecer sinais de alterações nos níveis de glicose e adotar os procedimentos necessários diante de uma possível emergência médica.

As informações obtidas no teste serão consideradas dados pessoais sensíveis e deverão seguir as regras previstas na legislação de proteção de dados.

O que falta para virar lei

O projeto ainda está em análise e será avaliado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde; de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.