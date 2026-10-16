Emenda do fim da 6x1 é publicada no Diário Oficial; prazos começam a valer

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Metrópoles
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:59
A emenda constitucional que acaba com a escala de trabalho 6×1 no Brasil foi publicada no Diário Oficial da União, em edição extra, nesta sexta-feira (16). A Proposta de Emenda à Constuição (PEC) que garante dois dias de folga por semana aos trabalhadores foi promulgada no Congresso Nacional nesta manhã, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula).
Com a publicação, começa um prazo de dois meses — até 16 de dezembro, para que as empresas adotem as primeiras mudanças, que são duas folgas semanais e a redução do teto de 44 para 42 horas trabalhadas por semana.