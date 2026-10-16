BRASIL

Emenda do fim da 6x1 é publicada no Diário Oficial; prazos começam a valer

Já em dezembro, passam a valer as duas folgas semanais e o teto de 42 horas trabalhadas por semana na jornada de trabalho

Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:59

Fim da escala 6x1 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A emenda constitucional que acaba com a escala de trabalho 6×1 no Brasil foi publicada no Diário Oficial da União, em edição extra, nesta sexta-feira (16). A Proposta de Emenda à Constuição (PEC) que garante dois dias de folga por semana aos trabalhadores foi promulgada no Congresso Nacional nesta manhã, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula).