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Emenda do fim da 6x1 é publicada no Diário Oficial; prazos começam a valer

Já em dezembro, passam a valer as duas folgas semanais e o teto de 42 horas trabalhadas por semana na jornada de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:59

Fim da escala 6x1
Fim da escala 6x1 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A emenda constitucional que acaba com a escala de trabalho 6×1 no Brasil foi publicada no Diário Oficial da União, em edição extra, nesta sexta-feira (16). A Proposta de Emenda à Constuição (PEC) que garante dois dias de folga por semana aos trabalhadores foi promulgada no Congresso Nacional nesta manhã, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula).

Com a publicação, começa um prazo de dois meses — até 16 de dezembro, para que as empresas adotem as primeiras mudanças, que são duas folgas semanais e a redução do teto de 44 para 42 horas trabalhadas por semana.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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