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Emenda propõe reduzir maioridade penal para 16 anos e 14 em crimes graves

Aprovada nesta quarta-feira (14), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, proposta aguarda votação pelo plenário da Casa

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:32

À mesa, presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA) conduz reunião de análise da PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública
À mesa, presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA) conduz reunião de análise da PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública Crédito: Divulgação/Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio Bolsonaro (PL), apresentou nesta quarta-feira (14) uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos como regra geral e para 14 anos em casos de crimes graves, como crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organização ou associação criminosa.

A emenda foi defendida por Flávio: "Vamos botar uma emenda para redução da maioridade para 16 anos. A mudança já começou, e muito antes de Flávio Bolsonaro ser presidente, vamos começar a consertar esse Brasil", disse o presidenciável em vídeo publicado nas redes sociais.

A emenda propõe alterar o artigo 228 da Constituição Federal e estabelecer que os menores de 16 anos sejam penalmente inimputáveis, exceto nas situações previstas, com limite em 14 anos para os crimes graves.

Na justificativa, Marinho afirma que o aumento da participação de adolescentes em crimes graves coloca em xeque a suficiência do atual sistema de responsabilização socioeducativa. O senador cita condutas como homicídio, latrocínio e estupro para argumentar que o limite de internação previsto na legislação é incompatível com a gravidade desses delitos.

Segundo o parlamentar, a proposta busca estabelecer uma resposta proporcional à gravidade das infrações e reduzir o aliciamento de adolescentes por organizações criminosas.

A PEC da Segurança Pública foi aprovada nesta quarta-feira (14), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, agora, aguarda votação pelo plenário da Casa.

Tags:

Segurança Senado Federal Pec

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