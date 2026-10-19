Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emissora de TV é condenada a pagar R$ 20 mil a funcionário chamado de “bicha velha” por chefes

Justiça do Trabalho considerou homofóbicos os comentários feitos contra o editor de texto e fixou indenização por danos morais; decisão ainda pode ser revista em recurso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:40

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

A Rádio e Televisão Record S.A. foi condenada a pagar R$ 20 mil por danos morais a um editor de texto que sofreu comentários homofóbicos de superiores hierárquicos no ambiente de trabalho. A decisão foi proferida pela 83ª Vara do Trabalho de São Paulo e considerou que as ofensas ultrapassaram os limites de brincadeiras e configuraram discriminação.

Durante a audiência, uma testemunha indicada pelo trabalhador afirmou ter presenciado o profissional ser chamado de “bicha velha”. Segundo o depoimento, um dos supervisores também teria sugerido que uma matéria sobre homossexualidade fosse destinada ao editor porque ele iria “entender melhor” o assunto.

Jornalista foi detida por homofobia

Adriana Catarina Ramos de Oliveira já trabalhou em afiliada da Globo por Reproduçao
Adriana Catarina Ramos de Oliveira por Reprodução
Adriana Catarina Ramos de Oliveira por Reprodução
Adriana Catarina Ramos de Oliveira por Reprodução
Adriana Catarina Ramos de Oliveira por Reprodução
1 de 5
Adriana Catarina Ramos de Oliveira já trabalhou em afiliada da Globo por Reproduçao

A testemunha relatou ainda que as chamadas “brincadeiras” eram frequentes e deixavam o colega constrangido. Para o juiz Phelippe Henrique Cordeiro Garcia, a ausência de medidas da empresa para impedir os comentários contribuiu para caracterizar a violação à dignidade do trabalhador.

Na sentença, o magistrado destacou que comentários depreciativos relacionados à orientação sexual são incompatíveis com o dever do empregador de garantir um ambiente profissional respeitoso e livre de discriminação. Segundo ele, a conduta pode gerar dano moral independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por atingir diretamente a honra e os direitos da personalidade da vítima.

Protocolo antidiscriminatório

A sentença também se baseou no Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva da Justiça do Trabalho, lançado em 2024 pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

O documento orienta o enfrentamento de práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual ou identidade de gênero, incluindo piadas homofóbicas, humilhações, constrangimentos e outras formas de assédio moral. A decisão estabeleceu indenização de R$ 20 mil por danos morais. O processo, porém, ainda está pendente de análise de recurso.

Mais recentes

Imagem - Banco terá de indenizar idosa de 70 anos vítima de fraude em empréstimo consignado

Banco terá de indenizar idosa de 70 anos vítima de fraude em empréstimo consignado
Imagem - Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais

Professor fica 20 meses sem salário e universidade terá de pagar indenização por danos morais
Imagem - Após divórcio, mulher consegue levar ao TST disputa por indenização pela morte do ex-marido

Após divórcio, mulher consegue levar ao TST disputa por indenização pela morte do ex-marido