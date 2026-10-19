DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Emissora de TV é condenada a pagar R$ 20 mil a funcionário chamado de “bicha velha” por chefes

Justiça do Trabalho considerou homofóbicos os comentários feitos contra o editor de texto e fixou indenização por danos morais; decisão ainda pode ser revista em recurso

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:40

Justiça Crédito: Shutterstock

A Rádio e Televisão Record S.A. foi condenada a pagar R$ 20 mil por danos morais a um editor de texto que sofreu comentários homofóbicos de superiores hierárquicos no ambiente de trabalho. A decisão foi proferida pela 83ª Vara do Trabalho de São Paulo e considerou que as ofensas ultrapassaram os limites de brincadeiras e configuraram discriminação.

Durante a audiência, uma testemunha indicada pelo trabalhador afirmou ter presenciado o profissional ser chamado de “bicha velha”. Segundo o depoimento, um dos supervisores também teria sugerido que uma matéria sobre homossexualidade fosse destinada ao editor porque ele iria “entender melhor” o assunto.

Jornalista foi detida por homofobia 1 de 5

A testemunha relatou ainda que as chamadas “brincadeiras” eram frequentes e deixavam o colega constrangido. Para o juiz Phelippe Henrique Cordeiro Garcia, a ausência de medidas da empresa para impedir os comentários contribuiu para caracterizar a violação à dignidade do trabalhador.

Na sentença, o magistrado destacou que comentários depreciativos relacionados à orientação sexual são incompatíveis com o dever do empregador de garantir um ambiente profissional respeitoso e livre de discriminação. Segundo ele, a conduta pode gerar dano moral independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por atingir diretamente a honra e os direitos da personalidade da vítima.

Protocolo antidiscriminatório

A sentença também se baseou no Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva da Justiça do Trabalho, lançado em 2024 pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).