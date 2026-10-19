Emissora de TV é condenada a pagar R$ 20 mil a funcionário chamado de “bicha velha” por chefes

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:40
A Rádio e Televisão Record S.A. foi condenada a pagar R$ 20 mil por danos morais a um editor de texto que sofreu comentários homofóbicos de superiores hierárquicos no ambiente de trabalho. A decisão foi proferida pela 83ª Vara do Trabalho de São Paulo e considerou que as ofensas ultrapassaram os limites de brincadeiras e configuraram discriminação.
Durante a audiência, uma testemunha indicada pelo trabalhador afirmou ter presenciado o profissional ser chamado de “bicha velha”. Segundo o depoimento, um dos supervisores também teria sugerido que uma matéria sobre homossexualidade fosse destinada ao editor porque ele iria “entender melhor” o assunto.
Jornalista foi detida por homofobia
A testemunha relatou ainda que as chamadas “brincadeiras” eram frequentes e deixavam o colega constrangido. Para o juiz Phelippe Henrique Cordeiro Garcia, a ausência de medidas da empresa para impedir os comentários contribuiu para caracterizar a violação à dignidade do trabalhador.
Na sentença, o magistrado destacou que comentários depreciativos relacionados à orientação sexual são incompatíveis com o dever do empregador de garantir um ambiente profissional respeitoso e livre de discriminação. Segundo ele, a conduta pode gerar dano moral independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por atingir diretamente a honra e os direitos da personalidade da vítima.
Protocolo antidiscriminatório
A sentença também se baseou no Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva da Justiça do Trabalho, lançado em 2024 pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
O documento orienta o enfrentamento de práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual ou identidade de gênero, incluindo piadas homofóbicas, humilhações, constrangimentos e outras formas de assédio moral. A decisão estabeleceu indenização de R$ 20 mil por danos morais. O processo, porém, ainda está pendente de análise de recurso.