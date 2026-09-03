Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa corta comissões de funcionária grávida, é alvo de processo na Justiça e condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais

Trabalhadora ficou sem atividades após encerramento de projeto e teve redução significativa da remuneração

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:16

Mulher grávida
Mulher grávida Crédito: Divulgação/Fiocruz

Uma empresa foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma funcionária grávida que teve as comissões retiradas após o encerramento do projeto em que trabalhava. A decisão também determinou o pagamento das diferenças de remuneração decorrentes da supressão das comissões, com reflexos em férias, 13º salário, FGTS, repousos semanais remunerados e salário-maternidade.

A trabalhadora foi contratada em setembro de 2021 para exercer a função de Especialista em Atendimento em Marketing III-I, recebendo salário-base e comissões habituais. Desde a admissão, ela estava alocada em um projeto desenvolvido pela empresa para a Google, cujo contrato comercial foi encerrado em abril de 2026.

Como a funcionária estava grávida e tinha direito à estabilidade provisória, a empresa decidiu manter o vínculo empregatício mesmo após o encerramento do projeto. No entanto, segundo a sentença, a trabalhadora ficou sem atividades e sem novo posto de trabalho a partir de maio de 2026. No mesmo período, as comissões que faziam parte de sua remuneração foram integralmente suspensas.

Justiça

Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
1 de 4
Justiça por Shutterstock

Na avaliação da Justiça, a empresa não poderia transferir à empregada os efeitos do encerramento do projeto. A sentença apontou que, ao não direcionar a funcionária para outra atividade, a empregadora retirou dela a possibilidade de continuar trabalhando e recebendo as comissões habituais. O entendimento foi de que a conduta violou o princípio da irredutibilidade salarial e caracterizou alteração contratual lesiva.

A decisão determinou que as comissões sejam calculadas pela média dos valores pagos nos 12 meses anteriores à suspensão, entre maio de 2025 e abril de 2026, até o limite mensal de R$ 4.608,68. O pagamento deverá ocorrer tanto em parcelas vencidas quanto vincendas, inclusive durante o período de licença-maternidade, até o restabelecimento das condições de trabalho e comissionamento ou o encerramento do contrato.

Além das diferenças salariais, a Justiça reconheceu dano moral pela situação enfrentada pela trabalhadora. A sentença considerou que ela foi submetida a um “ócio forçado”, sem atribuições e sem os instrumentos de trabalho, em um momento avançado da gestação, enquanto também sofria uma redução abrupta da remuneração. Por isso, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais e de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor que resultar da liquidação da sentença.

Leia mais

Imagem - Jovem boceja, desloca a mandíbula e vai parar na emergência

Jovem boceja, desloca a mandíbula e vai parar na emergência

Imagem - Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar e tentar matar bebê de 1 ano por quatro meses

Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar e tentar matar bebê de 1 ano por quatro meses

Imagem - Brasil avança em parceria que prevê treinamento militar com país vizinho; entenda acordo

Brasil avança em parceria que prevê treinamento militar com país vizinho; entenda acordo

Tags:

Justiça do Trabalho

Mais recentes

Imagem - Anvisa interdita lote de água mineral após detectar coliformes em análise

Anvisa interdita lote de água mineral após detectar coliformes em análise
Imagem - Professora será indenizada em R$5 mil após ter imagem usada em publicação política

Professora será indenizada em R$5 mil após ter imagem usada em publicação política
Imagem - Gigante da alimentação anuncia fábrica de R$ 600 milhões no Brasil dentro de investimento de R$ 2 bilhões

Gigante da alimentação anuncia fábrica de R$ 600 milhões no Brasil dentro de investimento de R$ 2 bilhões