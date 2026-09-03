DECISÃO

Empresa corta comissões de funcionária grávida, é alvo de processo na Justiça e condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais

Trabalhadora ficou sem atividades após encerramento de projeto e teve redução significativa da remuneração

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:16

Mulher grávida Crédito: Divulgação/Fiocruz

Uma empresa foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma funcionária grávida que teve as comissões retiradas após o encerramento do projeto em que trabalhava. A decisão também determinou o pagamento das diferenças de remuneração decorrentes da supressão das comissões, com reflexos em férias, 13º salário, FGTS, repousos semanais remunerados e salário-maternidade.

A trabalhadora foi contratada em setembro de 2021 para exercer a função de Especialista em Atendimento em Marketing III-I, recebendo salário-base e comissões habituais. Desde a admissão, ela estava alocada em um projeto desenvolvido pela empresa para a Google, cujo contrato comercial foi encerrado em abril de 2026.

Como a funcionária estava grávida e tinha direito à estabilidade provisória, a empresa decidiu manter o vínculo empregatício mesmo após o encerramento do projeto. No entanto, segundo a sentença, a trabalhadora ficou sem atividades e sem novo posto de trabalho a partir de maio de 2026. No mesmo período, as comissões que faziam parte de sua remuneração foram integralmente suspensas.

Justiça 1 de 4

Na avaliação da Justiça, a empresa não poderia transferir à empregada os efeitos do encerramento do projeto. A sentença apontou que, ao não direcionar a funcionária para outra atividade, a empregadora retirou dela a possibilidade de continuar trabalhando e recebendo as comissões habituais. O entendimento foi de que a conduta violou o princípio da irredutibilidade salarial e caracterizou alteração contratual lesiva.

A decisão determinou que as comissões sejam calculadas pela média dos valores pagos nos 12 meses anteriores à suspensão, entre maio de 2025 e abril de 2026, até o limite mensal de R$ 4.608,68. O pagamento deverá ocorrer tanto em parcelas vencidas quanto vincendas, inclusive durante o período de licença-maternidade, até o restabelecimento das condições de trabalho e comissionamento ou o encerramento do contrato.