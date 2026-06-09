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Empresa de embalagens reduz jornada para 40 horas semanais sem cortar salários e acaba com escala 6x1

Para direção, nova jornada de trabalho representa vantagem competitiva

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:24

Acordo foi firmado pela Versátil Plásticos
Acordo foi firmado pela Versátil Plásticos Crédito: Divulgação

Uma indústria de embalagens plásticas de Brusque, em Santa Catarina, vai adotar jornada de 40 horas semanais para todos os funcionários sem redução de salários ou benefícios. A mudança foi formalizada por meio de um acordo coletivo firmado entre a Versátil Plásticos e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico, Químicos, Farmacêuticas e de Borracha de Brusque e Região (Sintiplasqui).

Com a medida, a empresa deixará de utilizar a escala 6x1 como padrão e passará a organizar a maior parte das equipes no modelo 5x2, garantindo folgas aos sábados e domingos. A proposta foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia realizada no dia 2 de junho, nas dependências da própria empresa e antecipa um tema que está em discussão no Congresso.

Segundo o sindicato, a nova jornada entrará em vigor em 1º de julho de 2026 e abrangerá todos os setores da indústria.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

A Versátil Plásticos atua há mais de 18 anos no mercado de embalagens plásticas e conta com cerca de 35 colaboradores. A empresa atende segmentos como limpeza, cosméticos, farmacêutico, construção civil, automotivo e veterinário. Como mantém operações em diferentes turnos, a implementação da nova carga horária exigiu planejamento interno e negociação com a entidade sindical.

De acordo com o diretor do Sintiplasqui, Pedro Henrique Mangrich de Oliveira, a iniciativa partiu da própria empresa, que buscava reorganizar os horários de trabalho e reduzir a jornada semanal. Segundo ele, a companhia já operava com um sistema de compensação dentro das 44 horas semanais, mas enfrentava dificuldades relacionadas à sobreposição de turnos e à contratação e retenção de profissionais.

“A empresa nos procurou, nós conversamos, ajustamos os termos e apresentamos a proposta aos trabalhadores, que aprovaram o acordo. A redução para 40 horas semanais é um avanço importante, construído com diálogo e participação da categoria”, afirmou.

As proprietárias da empresa, Gisele Boos e Astrid Dallagnoli, afirmam que a decisão acompanha mudanças nas relações de trabalho e nas expectativas dos profissionais. Segundo elas, a medida busca ampliar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de contribuir para a atração e retenção de talentos.

“Tomamos essa decisão buscando um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos nossos colaboradores. Esperamos reflexos positivos em indicadores como assiduidade, engajamento e qualidade do trabalho, além da satisfação de proporcionar mais tempo para a família, os estudos e o desenvolvimento pessoal de cada um”, disse Astrid.

A empresária também ressaltou que produtividade não depende necessariamente do número de horas trabalhadas, mas da qualidade do trabalho executado. A expectativa é que a mudança resulte em equipes mais descansadas, motivadas e produtivas, além de reduzir faltas e afastamentos.

Vantagem

Na avaliação da direção da empresa, a adoção da jornada de 40 horas semanais também representa um diferencial competitivo no mercado regional, onde esse modelo ainda é pouco comum entre as indústrias.

Entre os funcionários, a alteração foi recebida como uma conquista. Responsável pelo setor de logística da empresa, Rafael Duarte acredita que a medida terá impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores.

“A redução da carga horária semanal representa um avanço extremamente importante para nós, trabalhadores. É uma iniciativa que promove qualidade de vida de forma concreta. Teremos mais tempo para estar com a família, cuidar da saúde, fazer atividades físicas, dedicar tempo ao lar e investir no nosso bem-estar pessoal. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Ele também destacou a importância de iniciativas que contribuam para o equilíbrio entre as demandas profissionais e pessoais.

“Nesses tempos em que a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de equilibrar as responsabilidades profissionais e pessoais, é admirável encontrar empresários que enxergam o valor do ser humano além do ambiente de trabalho. Medidas como essa demonstram respeito, reconhecimento e preocupação genuína com a qualidade de vida dos trabalhadores”, completou.

Para o Sintiplasqui, o acordo firmado em Brusque ocorre em um momento em que cresce em todo o país o debate sobre o fim da escala 6x1 e mostra que mudanças nesse modelo já começam a ser adotadas por empresas da região.

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