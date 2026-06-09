MUDANÇA

Empresa de embalagens reduz jornada para 40 horas semanais sem cortar salários e acaba com escala 6x1

Para direção, nova jornada de trabalho representa vantagem competitiva

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:24

Acordo foi firmado pela Versátil Plásticos Crédito: Divulgação

Uma indústria de embalagens plásticas de Brusque, em Santa Catarina, vai adotar jornada de 40 horas semanais para todos os funcionários sem redução de salários ou benefícios. A mudança foi formalizada por meio de um acordo coletivo firmado entre a Versátil Plásticos e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico, Químicos, Farmacêuticas e de Borracha de Brusque e Região (Sintiplasqui).

Com a medida, a empresa deixará de utilizar a escala 6x1 como padrão e passará a organizar a maior parte das equipes no modelo 5x2, garantindo folgas aos sábados e domingos. A proposta foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia realizada no dia 2 de junho, nas dependências da própria empresa e antecipa um tema que está em discussão no Congresso.

Segundo o sindicato, a nova jornada entrará em vigor em 1º de julho de 2026 e abrangerá todos os setores da indústria.

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A Versátil Plásticos atua há mais de 18 anos no mercado de embalagens plásticas e conta com cerca de 35 colaboradores. A empresa atende segmentos como limpeza, cosméticos, farmacêutico, construção civil, automotivo e veterinário. Como mantém operações em diferentes turnos, a implementação da nova carga horária exigiu planejamento interno e negociação com a entidade sindical.

De acordo com o diretor do Sintiplasqui, Pedro Henrique Mangrich de Oliveira, a iniciativa partiu da própria empresa, que buscava reorganizar os horários de trabalho e reduzir a jornada semanal. Segundo ele, a companhia já operava com um sistema de compensação dentro das 44 horas semanais, mas enfrentava dificuldades relacionadas à sobreposição de turnos e à contratação e retenção de profissionais.

“A empresa nos procurou, nós conversamos, ajustamos os termos e apresentamos a proposta aos trabalhadores, que aprovaram o acordo. A redução para 40 horas semanais é um avanço importante, construído com diálogo e participação da categoria”, afirmou.

As proprietárias da empresa, Gisele Boos e Astrid Dallagnoli, afirmam que a decisão acompanha mudanças nas relações de trabalho e nas expectativas dos profissionais. Segundo elas, a medida busca ampliar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de contribuir para a atração e retenção de talentos.

“Tomamos essa decisão buscando um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos nossos colaboradores. Esperamos reflexos positivos em indicadores como assiduidade, engajamento e qualidade do trabalho, além da satisfação de proporcionar mais tempo para a família, os estudos e o desenvolvimento pessoal de cada um”, disse Astrid.

A empresária também ressaltou que produtividade não depende necessariamente do número de horas trabalhadas, mas da qualidade do trabalho executado. A expectativa é que a mudança resulte em equipes mais descansadas, motivadas e produtivas, além de reduzir faltas e afastamentos.

Vantagem

Na avaliação da direção da empresa, a adoção da jornada de 40 horas semanais também representa um diferencial competitivo no mercado regional, onde esse modelo ainda é pouco comum entre as indústrias.

Entre os funcionários, a alteração foi recebida como uma conquista. Responsável pelo setor de logística da empresa, Rafael Duarte acredita que a medida terá impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores.

“A redução da carga horária semanal representa um avanço extremamente importante para nós, trabalhadores. É uma iniciativa que promove qualidade de vida de forma concreta. Teremos mais tempo para estar com a família, cuidar da saúde, fazer atividades físicas, dedicar tempo ao lar e investir no nosso bem-estar pessoal. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Ele também destacou a importância de iniciativas que contribuam para o equilíbrio entre as demandas profissionais e pessoais.

“Nesses tempos em que a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de equilibrar as responsabilidades profissionais e pessoais, é admirável encontrar empresários que enxergam o valor do ser humano além do ambiente de trabalho. Medidas como essa demonstram respeito, reconhecimento e preocupação genuína com a qualidade de vida dos trabalhadores”, completou.