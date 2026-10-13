INDENIZAÇÃO

Empresa de fast food é condenada por fornecer hambúrguer, batata frita e refrigerante diariamente a funcionária

Serviço viola o direito da trabalhadora à alimentação saudável, segundo decisão da Justiça

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:15

Empresa de fast food é condenada por fornecer hambúrguer, batata frita e refrigerante diariamente a funcionária Crédito: Shutterstock

A Justiça do Trabalho condenou uma empresa do ramo de fast food ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4 mil, a uma trabalhadora que recebia diariamente lanches comercializados no estabelecimento. O caso ocorreu em Juiz de Fora (MG), e a decisão foi divulgada nesta terça-feira (13).

A empregada prestou serviços em uma unidade da rede de julho de 2023 a dezembro de 2024. Entre as atividades desempenhadas estavam a preparação de alimentos, a operação da chapa, o atendimento no balcão e no caixa, o controle de estoque e a limpeza do salão, das câmaras frias e dos sanitários.

Segundo o processo, a alimentação fornecida pela empregadora consistia em hambúrguer, batata frita e refrigerante. A cláusula 9ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2023/2024, intitulada “Lanches Diários”, estabelece que empresas com serviço de alimentação que comercializem regularmente refeições ou lanches nos horários de almoço e jantar devem fornecer gratuitamente aos empregados até dois lanches por dia.

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Para a relatora, a empresa não observou a finalidade da norma coletiva. A alimentação fornecida deveria ser compatível com padrões balanceados e saudáveis de nutrição, considerando uma trabalhadora em atividade pesada do comércio, como era o caso da autora. Entretanto, a empregadora se limitava a oferecer diariamente os mesmos lanches de fast food comercializados aos clientes, considerados pela juíza convocada “notoriamente incompatíveis com parâmetros mínimos de saúde a longo prazo”.

O colegiado entendeu que a conduta violou o dever da empresa de preservar a saúde e a integridade física da empregada. A decisão destacou que o direito à alimentação digna e saudável é assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal e está relacionado aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde do trabalhador.

O fato de a empregada poder levar comida de casa e utilizar a geladeira do estabelecimento não afastou a responsabilidade da empresa. Conforme a decisão, a possibilidade de a própria trabalhadora providenciar e custear uma alimentação mais saudável não exime a empregadora de sua responsabilidade civil objetiva e contratual, tampouco autoriza uma prática empresarial considerada nociva e contrária à finalidade da norma coletiva.

Ao julgar o recurso da trabalhadora, os integrantes do colegiado de segundo grau modificaram a sentença, que havia rejeitado o pedido, e fixaram a indenização por danos morais em R$ 4 mil. Na definição do valor, foram consideradas a duração do contrato, a gravidade da conduta, a capacidade econômica da empresa e as funções compensatória e pedagógica da reparação.