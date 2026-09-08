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Empresa de ônibus é condenada a pagar indenização a passageira com deficiência após negar Passe Livre

Passageira precisou comprar bilhetes para voltar para casa após ter gratuidade recusada; Justiça também determinou devolução em dobro dos valores pagos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:06

Empresa de ônibus é condenada a pagar indenização a passageira com deficiência após negar Passe Livre
Empresa de ônibus é condenada a pagar indenização a passageira com deficiência após negar Passe Livre Crédito: Envato Elements/Imagem ilustrativa)

Uma empresa de transportes rodoviários que atua em oito estados foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma passageira com deficiência após cobrar pelo transporte e negar o benefício do Passe Livre Interestadual. A decisão também determinou que a companhia devolva em dobro os valores pagos pela consumidora nas passagens de ida e volta.

O caso foi julgado pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e envolve uma viagem entre Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Vitória, no Espírito Santo. Segundo o processo, em fevereiro de 2025, a mulher viajou para Vitória acompanhada do marido. Na viagem de ida, a empresa emitiu uma passagem gratuita para a passageira, mas cobrou R$ 95,27 pelo bilhete do acompanhante.

Quem tem direito a passe livre em ônibus e como funciona

O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
O direito de viajar de graça já é garantido por lei para vários grupos sociais. Portanto, além do Passe Livre para pessoas com deficiência, os brasileiros e brasileiras podem contar com iniciativas que concedem transporte gratuito a pessoas idosas, estudantes e jovens (que não sejam necessariamente estudantes). Apesar de serem voltadas para públicos diferentes, essas modalidades têm um requisito em comum: para utilizá-las, é preciso apresentar uma comprovação de baixa renda. por (Foto: Banco de imagem)
O programa Passe Livre para pessoas com deficiência é nacional, de responsabilidade do Governo Federal. Foi uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura criada em 1994 pela Lei nº 8.899. Usando o Passe Livre, as pessoas com deficiência que se encaixam na categoria de baixa renda podem fazer viagens interestaduais sem pagar nada. É possível utilizar o benefício para embarcar gratuitamente em ônibus de viagem, trens e barcos. por Divulgação
Passe Livre Federal é voltado para pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla. Só pode acessar o benefício quem tem renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo por pessoa. por
para viajar de graça entre estados diferentes, a pessoa idosa não precisa de uma carteirinha específica. Basta comprovar a idade e a renda. Mas isso fica bem mais fácil com a Carteira da Pessoa Idosa (ou Carteira do Idoso), um documento de cobertura nacional emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. por (Foto: Banco de imagem)
Além dos programas federais, existem várias iniciativas de transporte facilitado disponibilizadas pelos governos estaduais e municipais para ajudar algumas pessoas a viajarem entre cidades do mesmo estado. Também existem medidas similares voltadas para o transporte público convencional (ônibus urbanos, metrô etc). por Arison Marinho
Os programas estaduais e municipais têm nomes, regras de funcionamento, públicos-alvo e requisitos diferentes, que variam de acordo com as leis de cada estado. Eles podem oferecer passagens gratuitas ou desconto na compra de passagens em rotas convencionais ou intermunicipais. por Arison Marinho
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O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O problema ocorreu no retorno. A empresa negou o Passe Livre e alegou que havia cometido um erro na emissão da passagem de ida. Com isso, segundo a passageira, ela precisou comprar os dois bilhetes de volta, na modalidade semileito. Documentos apresentados posteriormente mostraram que a gratuidade havia sido registrada em nome do marido, enquanto a própria passageira aparecia como pagante.

Consumidora precisou recorrer a empréstimos

A passageira afirmou no processo que precisou recorrer a empréstimos para conseguir pagar as passagens de retorno. Inicialmente, a Justiça de Governador Valadares reconheceu uma falha na prestação do serviço apenas em relação à viagem de ida e determinou que a empresa devolvesse de forma simples os R$ 95,27 cobrados pelo acompanhante. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. A consumidora então recorreu da decisão.

Empresa alegou erro nos bilhetes

No recurso, a transportadora afirmou que a passageira não havia comprovado suas alegações e que deveria ter conferido os bilhetes emitidos para verificar se os dados estavam corretos. A empresa também argumentou que a viagem na modalidade semileito não se enquadraria na categoria convencional prevista para o benefício de gratuidade. Por fim, defendeu que a situação não seria suficiente para caracterizar dano moral.

Justiça entendeu que houve mais que mero aborrecimento

O relator do recurso, desembargador Baeta Neves, considerou que cabia à empresa demonstrar que o atendimento havia sido realizado de forma regular ou que havia oferecido uma alternativa de transporte compatível com o benefício. Para o magistrado, o fato de a passageira ter conseguido comprar as passagens disponíveis para retornar à cidade de origem não afastava a responsabilidade da transportadora.

Na avaliação do relator, a cobrança indevida e a recusa do benefício ultrapassaram um simples aborrecimento cotidiano. A passageira ficou fora da cidade de origem, sem o transporte gratuito a que tinha direito, e precisou buscar recursos financeiros para conseguir voltar.

Empresa terá de devolver valores em dobro

Por decisão da 17ª Câmara Cível do TJMG, o recurso da consumidora foi acolhido. Além dos R$ 10 mil por danos morais, a empresa foi condenada a devolver em dobro os valores pagos indevidamente pelas passagens de ida e volta. Os desembargadores Evandro Lopes da Costa Teixeira e Aparecida Grossi acompanharam o voto do relator.

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