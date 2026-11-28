JUSTIÇA

Empresa demite funcionária sem saber que ela estava grávida e é condenada a pagar indenização

TRT reconheceu estabilidade de auxiliar de limpeza que estava grávida quando foi dispensada

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 21:27

Funcionária estava grávida quando foi demitida Crédito: TRT-RS

Uma trabalhadora que conseguiu um novo emprego poucos dias após ser demitida terá direito à indenização integral pelo período de estabilidade gestacional. A decisão foi tomada por unanimidade pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que reformou sentença da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

A empregada receberá os salários correspondentes ao período entre a dispensa e cinco meses após o parto, além de aviso-prévio indenizado e reflexos em férias acrescidas de um terço, 13º salário e FGTS com multa de 40%. A decisão também determinou a liberação das guias do seguro-desemprego. A condenação provisória foi fixada em R$ 10 mil, com responsabilidade da empregadora e, subsidiariamente, da empresa tomadora dos serviços.

A trabalhadora foi contratada em março de 2024 por uma empresa terceirizada do setor de limpeza para atuar em uma rede de farmácias. Ela foi dispensada sem justa causa em 14 de agosto daquele ano e, na ocasião, solicitou a liberação do cumprimento do aviso-prévio porque começaria a trabalhar em outra empresa. Exames posteriores confirmaram que ela estava grávida havia aproximadamente duas semanas quando foi desligada, embora não soubesse da gestação. A criança nasceu em maio de 2025.

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Na ação, a trabalhadora argumentou que a estabilidade gestacional é garantida desde a concepção até cinco meses após o parto, independentemente de a gravidez ser conhecida pela empregada ou pelo empregador no momento da demissão. Também sustentou que a contratação por outra empresa, por um período de poucos dias, não eliminava o direito à indenização referente ao vínculo anterior.

A empresa de limpeza, por outro lado, alegou que a funcionária não comunicou a gravidez e pediu para ser dispensada do aviso-prévio para assumir uma nova vaga. Na avaliação da defesa, a atitude representaria uma renúncia à estabilidade, além de transferir eventual responsabilidade para os empregadores seguintes. O pedido havia sido negado em primeira instância, mas a trabalhadora recorreu.

Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Denise Pacheco, fundamentou a decisão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Segundo a magistrada, a estabilidade gestacional é uma garantia indisponível de proteção à maternidade e ao nascituro, que exige apenas que a gravidez tenha começado antes da dispensa, não sendo possível renunciar tacitamente ao direito sem assistência sindical.