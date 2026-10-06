Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa demite funcionária vítima de violência doméstica, mantém agressor na equipe e é condenada a pagar indenização na Justiça

TRT-RS considerou discriminatória a dispensa ocorrida um mês após a trabalhadora obter proteção contra o companheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:11

Funcionária foi demitida após pedir medida protetiva contra colega
Funcionária foi demitida após pedir medida protetiva contra colega Crédito: Reprodução

Uma metalúrgica foi condenada pela Justiça do Trabalho após demitir uma auxiliar de pintura que havia obtido medida protetiva contra o companheiro, também funcionário da empresa. A dispensa ocorreu cerca de um mês depois da adoção da medida. Para a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), a demissão teve caráter discriminatório.

A trabalhadora receberá R$ 15 mil por danos morais e também terá direito à remuneração em dobro referente ao período entre a dispensa e a data da decisão de segunda instância. O valor provisório da condenação foi fixado em R$ 65 mil. O julgamento reformou, por unanimidade, a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul.

Depois de sofrer violência doméstica, a auxiliar precisou se afastar do trabalho por alguns dias para buscar atendimento na Defensoria Pública, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e em serviços de saúde física e mental. Ela também procurou o departamento feminino do sindicato profissional para receber orientação sobre a situação.

Justiça

Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
1 de 4
Justiça por Shutterstock

A empresa alegou que a dispensa sem justa causa ocorreu por baixo rendimento e faltas que considerava injustificadas. A metalúrgica também afirmou que não havia sido informada sobre a situação envolvendo os dois funcionários. Segundo a defesa, o homem mantinha bom desempenho profissional, enquanto a trabalhadora havia apresentado queda de rendimento. As justificativas, porém, não foram comprovadas no processo.

Ao analisar o recurso apresentado pela funcionária, o TRT-RS entendeu que a empresa deveria ter considerado as circunstâncias que envolviam os dois empregados. O relator, desembargador Raul Zoratto Sanvicente, afirmou que não seria razoável presumir que a empregadora não tivesse percebido mudanças na rotina depois que um dos funcionários passou a ter restrições de contato com outra trabalhadora por causa de uma medida protetiva.

“A reclamada parece não ter considerado que não há posição equânime na situação analisada. A autora não passava por mero dissabor em sua relação conjugal, mas era, isso sim, vítima de violência doméstica. É evidente que a vítima precisa despender maiores esforços para se proteger de uma situação que lhe ameaça a integridade física, do que seu agressor”, afirmou o magistrado.

A Turma considerou que a dispensa contrariou a Lei 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho. O colegiado também aplicou ao caso o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), levando em consideração a vulnerabilidade da vítima e a diferença de condições entre ela e o agressor.

“Entre o agressor, inerte em sua rotina ordinária, e a vítima, que teve que alterar sua vida privada e profissional em razão da violência sofrida, a empregadora optou pelo agente da violência”, afirmou Sanvicente. Para o relator, empresas que mantêm vítima e agressor no mesmo ambiente têm o dever de adotar medidas para evitar a revitimização da trabalhadora, não sendo aceitável justificar a permanência do agressor no quadro apenas pelo desempenho profissional.

As desembargadoras Maria Cristina Schann Ferreira e Simone Maria Nunes acompanharam o voto do relator. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

Leia mais

Imagem - Tio de Guilherme Boulos morre aos 80 anos em hospital após ser atropelado durante briga no trânsito

Tio de Guilherme Boulos morre aos 80 anos em hospital após ser atropelado durante briga no trânsito

Imagem - Com autonomia de 240 km, triciclo elétrico chinês de três lugares pode chegar ao Brasil por R$ 22 mil

Com autonomia de 240 km, triciclo elétrico chinês de três lugares pode chegar ao Brasil por R$ 22 mil

Imagem - Flávio Bolsonaro pode tirar o pai da prisão se virar presidente? Veja o que diz a lei

Flávio Bolsonaro pode tirar o pai da prisão se virar presidente? Veja o que diz a lei

Tags:

Justiça do Trabalho

Mais recentes

Imagem - Funcionário posta fotos do chefe em grupo da empresa, é agredido com chute pelo superior e consegue indenização na Justiça

Funcionário posta fotos do chefe em grupo da empresa, é agredido com chute pelo superior e consegue indenização na Justiça
Imagem - 'Algumas perdas não têm volta', diz campanha de Lula em vídeo

'Algumas perdas não têm volta', diz campanha de Lula em vídeo
Imagem - Homem que mutilou cadela com faca é condenado a cinco anos de prisão, proibido de ter animais e terá que pagar multa

Homem que mutilou cadela com faca é condenado a cinco anos de prisão, proibido de ter animais e terá que pagar multa