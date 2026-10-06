DECISÃO

Empresa demite funcionária vítima de violência doméstica, mantém agressor na equipe e é condenada a pagar indenização na Justiça

TRT-RS considerou discriminatória a dispensa ocorrida um mês após a trabalhadora obter proteção contra o companheiro

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:11

Funcionária foi demitida após pedir medida protetiva contra colega Crédito: Reprodução

Uma metalúrgica foi condenada pela Justiça do Trabalho após demitir uma auxiliar de pintura que havia obtido medida protetiva contra o companheiro, também funcionário da empresa. A dispensa ocorreu cerca de um mês depois da adoção da medida. Para a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), a demissão teve caráter discriminatório.

A trabalhadora receberá R$ 15 mil por danos morais e também terá direito à remuneração em dobro referente ao período entre a dispensa e a data da decisão de segunda instância. O valor provisório da condenação foi fixado em R$ 65 mil. O julgamento reformou, por unanimidade, a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul.

Depois de sofrer violência doméstica, a auxiliar precisou se afastar do trabalho por alguns dias para buscar atendimento na Defensoria Pública, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e em serviços de saúde física e mental. Ela também procurou o departamento feminino do sindicato profissional para receber orientação sobre a situação.

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A empresa alegou que a dispensa sem justa causa ocorreu por baixo rendimento e faltas que considerava injustificadas. A metalúrgica também afirmou que não havia sido informada sobre a situação envolvendo os dois funcionários. Segundo a defesa, o homem mantinha bom desempenho profissional, enquanto a trabalhadora havia apresentado queda de rendimento. As justificativas, porém, não foram comprovadas no processo.

Ao analisar o recurso apresentado pela funcionária, o TRT-RS entendeu que a empresa deveria ter considerado as circunstâncias que envolviam os dois empregados. O relator, desembargador Raul Zoratto Sanvicente, afirmou que não seria razoável presumir que a empregadora não tivesse percebido mudanças na rotina depois que um dos funcionários passou a ter restrições de contato com outra trabalhadora por causa de uma medida protetiva.

“A reclamada parece não ter considerado que não há posição equânime na situação analisada. A autora não passava por mero dissabor em sua relação conjugal, mas era, isso sim, vítima de violência doméstica. É evidente que a vítima precisa despender maiores esforços para se proteger de uma situação que lhe ameaça a integridade física, do que seu agressor”, afirmou o magistrado.

A Turma considerou que a dispensa contrariou a Lei 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho. O colegiado também aplicou ao caso o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), levando em consideração a vulnerabilidade da vítima e a diferença de condições entre ela e o agressor.

“Entre o agressor, inerte em sua rotina ordinária, e a vítima, que teve que alterar sua vida privada e profissional em razão da violência sofrida, a empregadora optou pelo agente da violência”, afirmou Sanvicente. Para o relator, empresas que mantêm vítima e agressor no mesmo ambiente têm o dever de adotar medidas para evitar a revitimização da trabalhadora, não sendo aceitável justificar a permanência do agressor no quadro apenas pelo desempenho profissional.