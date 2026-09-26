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Empresa demite trabalhador surdo, Justiça reconhece discriminação e manda pagar R$ 30 mil por danos morais

Empregado trabalhava na empresa havia mais de 12 anos e teve o pedido de demissão anulado após não receber assistência adequada no momento do desligamento

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:29

Empresa demite trabalhador surdo, Justiça reconhece discriminação e manda pagar R$ 30 mil por danos morais
Empresa demite trabalhador surdo, Justiça reconhece discriminação e manda pagar R$ 30 mil por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Depois de mais de 12 anos trabalhando em uma fábrica e comércio de veículos e autopeças em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um empregado surdo teve o pedido de demissão anulado pela Justiça do Trabalho. O trabalhador, que é surdo profundo, afirmou que nunca teve a intenção de deixar o emprego e que estava cansado, com dores e confuso quando foi encaminhado ao setor de recursos humanos no fim do expediente, em maio de 2023.

A empresa registrou o desligamento como pedido de demissão, mas não apresentou provas de que a decisão havia sido tomada de maneira livre e consciente. Na ocasião, o trabalhador também não contou com intérprete de Libras, familiar, representante sindical ou outra forma de assistência adequada para garantir uma comunicação plena.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Ao analisar o recurso, o desembargador Marcelo Lamego Pertence, relator na Décima Primeira Turma do TRT-MG, concluiu que não havia elementos suficientes para comprovar a manifestação de vontade do empregado. Com isso, o pedido de demissão foi anulado e o desligamento passou a ser considerado uma dispensa promovida pela empresa.

Trabalhador alegou que estava cansado e com dores

Admitido em outubro de 2010, o empregado permaneceu por mais de uma década na empresa. Segundo relatou no processo, nos últimos tempos passou a receber tarefas que considerava acima de sua capacidade e começou a enfrentar dores nos braços, ombros e costas. Em 2 de maio de 2023, ao final do expediente, ele procurou a liderança. Depois disso, foi encaminhado ao setor de recursos humanos, onde ocorreu o desligamento que posteriormente foi registrado como pedido de demissão.

O trabalhador afirmou que estava cansado, sentindo dores e confuso naquele momento e que não pretendia deixar o emprego. Também relatou que não recebeu qualquer assistência de intérprete de Libras ou de outra pessoa que pudesse auxiliá-lo na comunicação durante o processo de rescisão.

A ação foi inicialmente julgada pela 4ª Vara do Trabalho de Betim, que rejeitou os pedidos apresentados pelo empregado. Ele recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, buscando, entre outros pontos, a indenização por danos materiais e morais e o pagamento de valores relacionados ao período de estabilidade que alegava ter perdido.

Justiça anulou pedido de demissão

Ao julgar o recurso, o relator considerou que a empresa deveria ter garantido condições adequadas para que o trabalhador pudesse compreender e manifestar sua vontade no momento do encerramento do contrato. Como isso não ocorreu, não foi possível considerar comprovado que a decisão de pedir demissão havia sido tomada de forma livre e consciente.

Para o desembargador, a ausência de condições para uma comunicação plena foi determinante para a conclusão de que não havia prova suficiente da manifestação de vontade do empregado. Dessa forma, o pedido de demissão foi anulado e o desligamento passou a ser tratado como dispensa sem justa causa.

A decisão também reconheceu o caráter discriminatório da dispensa e determinou o pagamento das verbas rescisórias correspondentes. Entre elas estão aviso-prévio de 90 dias, 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, FGTS e multa de 40%, além da multa prevista no artigo 477 da CLT.

O trabalhador também poderá sacar o saldo existente no FGTS, e a empresa deverá corrigir a data de encerramento do contrato na carteira de trabalho. Além disso, a empresa foi condenada a pagar R$ 30 mil por danos morais e remuneração em dobro referente ao período de afastamento até a publicação da decisão.

Decisão cita direitos das pessoas com deficiência

O relator fundamentou a decisão nos direitos fundamentais assegurados às pessoas com deficiência pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento brasileiro com status constitucional pelo Decreto nº 6.949/2009.

Entre os princípios considerados estão dignidade, igualdade, não discriminação, autonomia e acessibilidade. A decisão destaca que a deficiência não retira da pessoa a capacidade de tomar decisões, mas que o empregador deve oferecer os recursos necessários para que ela possa exercer seus direitos em condições de igualdade.

Esse cuidado ganha importância especialmente em situações como o encerramento do contrato de trabalho, que produz consequências relevantes para a vida profissional e financeira do empregado. O processo foi enviado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para análise de recurso de revista.

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