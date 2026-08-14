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Mulher pede medida protetiva contra ex-companheiro, é dispensada de empresa onde os dois trabalhavam e consegue indenização de R$ 30 mil na Justiça

TST considerou que demissão agravou situação de vulnerabilidade da mulher, que havia denunciado ameaças do ex-companheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:02

Fachada do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília
Decisão foi do Tribunal Superior do Trabalho e Crédito: Divulgação

Uma empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a indenizar em R$ 30 mil uma copeira que foi dispensada após informar que tinha conseguido uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que também trabalhava no local. A decisão da 3ª Turma considerou que a demissão teve caráter discriminatório e agravou a situação de vulnerabilidade da trabalhadora.

A funcionária havia obtido, em agosto de 2024, uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha depois de relatar ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro. A determinação judicial estabelecia que ele deveria permanecer a pelo menos 100 metros de distância dela. Como os dois trabalhavam na mesma empresa, a mulher pediu uma mudança de horário para evitar o contato com o agressor.

Segundo o relato apresentado à Justiça, o ex-companheiro trabalhava das 14h às 22h, enquanto ela cumpria expediente das 22h às 6h. Com os horários próximos, os dois acabavam se encontrando na entrada ou na saída do trabalho. A copeira informou a situação à empresa e solicitou o remanejamento, mas teve o pedido negado.

Justiça

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Justiça por Shutterstock

Ainda de acordo com a trabalhadora, um dos sócios afirmou que "problemas pessoais devem ser resolvidos em casa". Pouco depois, em 23 de agosto de 2024, ela foi dispensada por WhatsApp. A funcionária afirmou que a empresa teria interpretado o pedido de alteração de horário como um pedido de demissão e que também não recebeu as verbas rescisórias naquele momento.

A Justiça do Trabalho considerou que a dispensa foi discriminatória e condenou inicialmente a empresa ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais. O entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), que apontou que a empregadora tinha conhecimento das ameaças e da medida protetiva, mas não adotou providências para preservar a segurança da funcionária.

Ao analisar o recurso no TST, o ministro Mauricio Godinho Delgado propôs elevar a indenização para R$ 30 mil. Para o relator, a conduta da empresa não apenas deixou de proteger a trabalhadora como também aumentou sua condição de vulnerabilidade, caracterizando discriminação relacionada ao gênero.

Na decisão, o ministro destacou que situações de violência contra a mulher também precisam ser enfrentadas no ambiente profissional. O julgamento levou em consideração a Constituição Federal, a Lei Maria da Penha e normas internacionais de proteção às mulheres, além do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para o TST, o valor da indenização também deve considerar a necessidade de evitar que práticas discriminatórias sejam naturalizadas nas relações de trabalho. A 3ª Turma entendeu que a diferença econômica entre a empresa e a funcionária e a situação de vulnerabilidade enfrentada por ela justificavam a elevação da reparação para R$ 30 mil.

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Tags:

Violência Doméstica Indenização Justiça do Trabalho

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