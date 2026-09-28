DECISÃO JUDICIAL

Empresa é condenada a indenizar trabalhadora por exigir teste de gravidez antes da contratação

Tribunal manteve indenização de R$ 15 mil e considerou discriminatória a exigência feita durante o processo seletivo de uma empresa de cruzeiros

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:26

Empresa é condenada a indenizar trabalhadora por exigir teste de gravidez antes da contratação Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma empresa multinacional de cruzeiros e sua representação no Brasil terão de pagar R$ 15 mil de indenização por dano moral a uma trabalhadora que foi submetida a teste para verificar se estava grávida durante o processo de contratação. A condenação foi mantida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

Segundo o tribunal, o exame fazia parte de um checklist de perguntas e procedimentos exigidos das candidatas antes da admissão. Para o colegiado, a prática é discriminatória e viola a legislação trabalhista brasileira, que proíbe a exigência de exame para comprovar gravidez ou esterilidade como condição para admissão ou permanência no emprego.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

As empresas envolvidas, Royal Caribbean Cruises e Royal Caribbean Cruzeiros do Brasil, alegaram que a exigência tinha finalidade de proteção às trabalhadoras. A justificativa apresentada foi de que o trabalho em navios envolve riscos específicos e que as embarcações não contam com estrutura hospitalar adequada para determinados atendimentos.

O argumento, porém, não foi aceito pelo TRT-2. No voto, o desembargador Ricardo Apostólico Silva afirmou que a preocupação com saúde e segurança não autoriza a exclusão antecipada de mulheres que possam estar grávidas. Segundo o relator, os riscos da atividade devem ser enfrentados com medidas de prevenção, adaptação das condições de trabalho e providências específicas para cada situação, e não pela restrição antecipada ao acesso das mulheres ao emprego.

O que diz a legislação

A decisão cita o artigo 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que proíbe a exigência de exame para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. O colegiado também considerou a Lei nº 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias para acesso ou manutenção da relação de trabalho, além do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para o relator, a adoção de critérios que afastem mulheres potencialmente grávidas transforma uma condição biológica exclusivamente feminina em fator de restrição ao trabalho.

Contratação posterior não afastou indenização