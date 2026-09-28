Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa é condenada a indenizar trabalhadora por exigir teste de gravidez antes da contratação

Tribunal manteve indenização de R$ 15 mil e considerou discriminatória a exigência feita durante o processo seletivo de uma empresa de cruzeiros

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:26

Empresa é condenada a indenizar trabalhadora por exigir teste de gravidez antes da contratação
Empresa é condenada a indenizar trabalhadora por exigir teste de gravidez antes da contratação Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma empresa multinacional de cruzeiros e sua representação no Brasil terão de pagar R$ 15 mil de indenização por dano moral a uma trabalhadora que foi submetida a teste para verificar se estava grávida durante o processo de contratação. A condenação foi mantida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

Segundo o tribunal, o exame fazia parte de um checklist de perguntas e procedimentos exigidos das candidatas antes da admissão. Para o colegiado, a prática é discriminatória e viola a legislação trabalhista brasileira, que proíbe a exigência de exame para comprovar gravidez ou esterilidade como condição para admissão ou permanência no emprego.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
1 de 10
Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

As empresas envolvidas, Royal Caribbean Cruises e Royal Caribbean Cruzeiros do Brasil, alegaram que a exigência tinha finalidade de proteção às trabalhadoras. A justificativa apresentada foi de que o trabalho em navios envolve riscos específicos e que as embarcações não contam com estrutura hospitalar adequada para determinados atendimentos.

O argumento, porém, não foi aceito pelo TRT-2. No voto, o desembargador Ricardo Apostólico Silva afirmou que a preocupação com saúde e segurança não autoriza a exclusão antecipada de mulheres que possam estar grávidas. Segundo o relator, os riscos da atividade devem ser enfrentados com medidas de prevenção, adaptação das condições de trabalho e providências específicas para cada situação, e não pela restrição antecipada ao acesso das mulheres ao emprego.

O que diz a legislação

A decisão cita o artigo 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que proíbe a exigência de exame para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. O colegiado também considerou a Lei nº 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias para acesso ou manutenção da relação de trabalho, além do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para o relator, a adoção de critérios que afastem mulheres potencialmente grávidas transforma uma condição biológica exclusivamente feminina em fator de restrição ao trabalho.

Contratação posterior não afastou indenização

A trabalhadora chegou a ser contratada posteriormente pela empresa. Para o TRT-2, no entanto, esse fato não elimina a irregularidade ocorrida durante a etapa pré-contratual. Por isso, a 13ª Turma manteve a indenização de R$ 15 mil estabelecida na primeira instância. O processo ainda pode ter novos desdobramentos, já que há embargos de declaração pendentes de julgamento.

Mais recentes

Imagem - Dono de fazenda chama a polícia para impedir família de visitar túmulos de antepassados e caso vai parar na Justiça

Dono de fazenda chama a polícia para impedir família de visitar túmulos de antepassados e caso vai parar na Justiça
Imagem - Bets vão ao STF contra proibição e dizem que medida pode levar apostadores ao mercado clandestino

Bets vão ao STF contra proibição e dizem que medida pode levar apostadores ao mercado clandestino
Imagem - Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão

Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão