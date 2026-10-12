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Empresa é condenada por falsificar marca de luxo e terá de pagar R$ 50 mil

Receita Federal apreendeu mais de 7,3 mil produtos falsificados em fábrica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:04

Empresa é condenada por falsificar marca de luxo e terá de pagar R$ 50 mil Crédito: TJSP

Uma empresa condenada por reproduzir indevidamente uma marca de artigos de luxo terá de pagar R$ 50 mil por danos morais. A decisão foi mantida parcialmente pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e divulgada na quinta-feira (8).

O colegiado aumentou a indenização por danos morais de R$ 5 mil para R$ 50 mil. A sentença também determinou que a empresa pare de comercializar produtos que utilizem indevidamente as marcas e pague indenização por danos materiais, cujo valor será calculado na fase de liquidação da sentença. O nome dos envolvidos não foi divulgado.

Segundo os autos, uma operação da Receita Federal na fábrica resultou na apreensão de mais de 7,3 mil itens falsificados, avaliados em aproximadamente R$ 150 mil.

Ao justificar o aumento da indenização, o relator do recurso, desembargador Grava Brazil, considerou a dimensão da operação e a intensidade da conduta. Segundo ele, não se tratava de um caso isolado de falsificação, mas de uma fábrica dedicada à reprodução sistemática de marcas reconhecidas mundialmente no segmento de luxo.

O magistrado também destacou que, embora a empresa tivesse capital social de R$ 10 mil, a estrutura de fabricação identificada na operação era maior, com mercadorias apreendidas avaliadas em 15 vezes esse valor.

O julgamento foi unânime. Também participaram da decisão os desembargadores Ricardo Negrão e Fábio Tabosa.

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