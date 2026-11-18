JUSTIÇA

Empresa e piloto terão de indenizar passageiros após acidente durante passeio de balão na Chapada dos Veadeiros

Dois passageiros sofreram fraturas após o cesto colidir três vezes contra um paredão de pedra; Justiça manteve condenação de R$ 7,5 mil para cada vítima e responsabilizou também o piloto pela condução do voo

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:59

Empresa e piloto terão de indenizar passageiros após acidente durante passeio de balão na Chapada dos Veadeiros Crédito: Imagem gerada pela IA

O que deveria ser um passeio para contemplar a paisagem da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, terminou em acidente, fraturas e uma disputa judicial. Dois passageiros que ficaram feridos durante um voo de balão receberão R$ 7,5 mil cada um por danos morais. A Justiça manteve a condenação da empresa responsável pelo passeio e do piloto da aeronave, que deverão dividir a responsabilidade pelo pagamento.

A decisão foi tomada por unanimidade pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O acidente aconteceu na madrugada de 3 de novembro de 2023, durante um voo que transportava 15 passageiros.

Segundo os relatos apresentados no processo, o cesto do balão colidiu três vezes contra o paredão de pedra da Serra das Cobras. Depois dos impactos, a aeronave realizou um pouso não programado em uma área de reserva florestal. Os passageiros feridos relataram fraturas no pé, no joelho e no ombro, além de atendimento hospitalar e afastamento de suas atividades habituais.

Piloto admitiu que poderia ter pousado antes

Na ação, os passageiros atribuíram o acidente a falhas na condução do voo e no gerenciamento do gás utilizado para manter o balão em operação. A empresa Balonismo na Chapada Ltda. e o piloto, por outro lado, alegaram que uma mudança repentina e imprevisível na direção do vento provocou o episódio.

A defesa sustentou que o ocorrido configuraria caso fortuito ou força maior. Também argumentou que o balonismo é uma atividade de aventura, com riscos conhecidos pelos participantes, e que o piloto não poderia ser responsabilizado pessoalmente por um serviço prestado pela empresa.

Ao analisar o recurso, os desembargadores entenderam que as condições meteorológicas, o consumo de combustível, a pressão dos cilindros e a escolha do local de pouso fazem parte dos riscos próprios da atividade. Por isso, uma alteração no vento, isoladamente, não seria suficiente para afastar a responsabilidade dos prestadores do serviço.

Um dos pontos considerados pelo colegiado foi o depoimento do próprio piloto. Ele admitiu que poderia ter realizado o pouso antes, mas decidiu prosseguir para completar uma hora de voo. A tentativa de atravessar a serra também ocorreu em condições consideradas inadequadas: a pressão dos cilindros estava insuficiente e apenas um dos três maçaricos apresentava potência adequada.

Piloto e empresa terão de indenizar passageiros

A Turma Recursal também rejeitou o argumento de que o piloto não poderia responder pessoalmente pelo acidente. Segundo o entendimento dos desembargadores, a responsabilidade dele decorre de sua atuação direta na condução da aeronave e no controle dos equipamentos, e não simplesmente de sua condição de sócio da empresa.

Com isso, foi mantida a condenação solidária da Balonismo na Chapada Ltda. e do piloto. Na prática, os passageiros podem cobrar de qualquer um dos dois o pagamento integral da indenização, sem precisar dividir a cobrança entre os responsáveis.

Justiça considerou gravidade das lesões