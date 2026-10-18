DECISÃO

Empresa promete contratação para evitar que candidata aceite outro emprego, cancela vaga e é condenada a pagar indenização na Justiça

Candidata havia sido aprovada, enviado documentos e realizado exame admissional antes de ter a contratação cancelada

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:08

Empresa foi alvo de condenação do Tribubal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Shutterstock

Uma empresa foi condenada a pagar R$ 5 mil por danos morais a uma trabalhadora após cancelar sua contratação poucos dias antes da data prevista para o início do emprego. A candidata já havia sido aprovada no processo seletivo, enviado documentos e realizado exame admissional, mas recebeu a notícia de que não seria mais contratada depois de abrir mão de outra oportunidade profissional.

A decisão foi tomada por unanimidade pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), sob relatoria da desembargadora Denise Alves Horta. O colegiado reformou a sentença da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que havia negado o pedido de indenização.

De acordo com o processo, a trabalhadora seria contratada para a função de auxiliar administrativa. Como as etapas de admissão estavam avançadas e a data de início já havia sido definida, ela confiou que o vínculo seria formalizado e desistiu de outra vaga cujo processo de contratação também estava em estágio avançado.

A empresa alegou que interrompeu as admissões após o encerramento do contrato com seu principal cliente. Para os desembargadores, porém, a justificativa não eliminou a responsabilidade pelos prejuízos causados à candidata, diante da expectativa concreta de contratação criada durante as negociações.

A relatora destacou que o dever de boa-fé também deve ser observado antes da assinatura do contrato de trabalho. Segundo o entendimento do colegiado, a liberdade da empresa para decidir sobre admissões não permite conduzir uma seleção até um estágio avançado, gerando confiança na contratação, e depois frustrar essa expectativa sem considerar os deveres assumidos durante as negociações.

A decisão aplicou a chamada teoria da perda de uma chance, utilizada quando uma conduta elimina uma oportunidade real e concreta de obter determinado benefício. Nesse caso, os julgadores consideraram que a trabalhadora perdeu uma possibilidade efetiva de emprego ao confiar na admissão anunciada e desistir de outra vaga.

Para estabelecer a indenização em R$ 5 mil, foram considerados fatores como a gravidade e a extensão do dano, o grau de culpa da empresa, a situação econômica do responsável e o caráter pedagógico da reparação, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.