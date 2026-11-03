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Empresa que fatura R$ 1,6 bilhão por ano paga até 15º salário para funcionário que lê 12 livros por ano

É preciso entregar um resumo por mês ao RH e pagamento também depende de desempenho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:53

Francis Maris Cruz
Francis Maris Cruz Crédito: Divulgação

Ler 12 livros por ano pode ajudar os funcionários do Grupo Cometa a receber o equivalente a um 15º salário. A meta de leitura é um dos critérios para participar do programa de participação nos lucros e resultados (PLR) da empresa, que tem sede em Cáceres, no Mato Grosso. A depender do desempenho da companhia, o pagamento extra pode equivaler a um 14º ou até a um 15º salário.

Segundo reportagem da revista Exame, a regra prevê a leitura de um livro de pelo menos 200 páginas por mês e a entrega de um resumo ao departamento de recursos humanos. Em um ano, são pelo menos 2.400 páginas. Para abastecer o programa, criado há cerca de 20 anos, o grupo instalou bibliotecas nas concessionárias e reuniu mais de 11 mil títulos em um acervo físico e digital. A empresa afirma gastar cerca de R$ 65 mil por ano com a compra e a manutenção das obras.

Francis Maris Cruz, da loja de autopeças ao grupo bilionário que premia a leitura

Francis Maris Cruz abriu a primeira loja de autopeças em 1973, em Mirassol D’Oeste (MT), após ter dificuldade para encontrar uma peça para o carro da família por Divulgação
A loja deu origem ao Grupo Cometa, que hoje tem cerca de 1.400 funcionários em cinco estados e informa faturar R$ 1,6 bilhão por ano por Divulgação
Além das concessionárias, Francis Maris Cruz atua na pecuária. O Grupo Cometa investe na criação e no melhoramento genético de gado Nelore e já realizou 35 leilões da raça por Divulgação
O Cometa Leitura começou com um hábito do fundador. Nas visitas às lojas, Francis entregava livros aos funcionários e depois perguntava o que eles tinham aprendido por Divulgação
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Francis Maris Cruz abriu a primeira loja de autopeças em 1973, em Mirassol D’Oeste (MT), após ter dificuldade para encontrar uma peça para o carro da família por Divulgação

Com a popularização de ferramentas como o ChatGPT, a entrega dos resumos ganhou uma etapa de verificação. Segundo o fundador do grupo, Francis Maris Cruz, a empresa passou a usar um software para tentar identificar textos produzidos com inteligência artificial.

De função de apoio a CEO

A leitura também faz parte da estratégia de preparar funcionários para cargos de chefia. Segundo Francis, quando surge uma vaga de gerente, a empresa procura primeiro entre os próprios trabalhadores. A busca no mercado começa se o grupo não encontrar alguém preparado para assumir a função.

“Essa base da leitura ajudou muito os nossos líderes a se formarem e crescerem”, diz o fundador.

O atual CEO, Cristinei Rodrigues Melo, entrou no grupo ainda adolescente, em uma função de apoio semelhante à de office boy. Segundo Francis, ele está na empresa há cerca de 35 anos. Outro executivo começou vendendo consórcios de porta em porta antes de chegar à diretoria.

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De uma autopeças a 25 concessionárias

O grupo nasceu de uma loja de autopeças aberta por Francis em 1973, em Mirassol D’Oeste, no Mato Grosso. Na época, ele viajava a São Paulo para buscar fornecedores. Da Praça da Sé, usava fichas de orelhão para ligar para as fábricas e descobrir como chegar até elas.

A entrada no mercado de motocicletas veio na década de 1980, com uma concessionária Honda em Vilhena, em Rondônia. Hoje, o Grupo Cometa informa ter cerca de 1.400 funcionários e 25 concessionárias em cinco estados. Segundo a companhia, o faturamento anual é de R$ 1,6 bilhão, e as vendas superam 40 mil motocicletas Honda por ano.

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