INCENTIVO

Empresa que fatura R$ 1,6 bilhão por ano paga até 15º salário para funcionário que lê 12 livros por ano

É preciso entregar um resumo por mês ao RH e pagamento também depende de desempenho

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:53

Francis Maris Cruz Crédito: Divulgação

Ler 12 livros por ano pode ajudar os funcionários do Grupo Cometa a receber o equivalente a um 15º salário. A meta de leitura é um dos critérios para participar do programa de participação nos lucros e resultados (PLR) da empresa, que tem sede em Cáceres, no Mato Grosso. A depender do desempenho da companhia, o pagamento extra pode equivaler a um 14º ou até a um 15º salário.

Segundo reportagem da revista Exame, a regra prevê a leitura de um livro de pelo menos 200 páginas por mês e a entrega de um resumo ao departamento de recursos humanos. Em um ano, são pelo menos 2.400 páginas. Para abastecer o programa, criado há cerca de 20 anos, o grupo instalou bibliotecas nas concessionárias e reuniu mais de 11 mil títulos em um acervo físico e digital. A empresa afirma gastar cerca de R$ 65 mil por ano com a compra e a manutenção das obras.

Francis Maris Cruz, da loja de autopeças ao grupo bilionário que premia a leitura 1 de 4

Com a popularização de ferramentas como o ChatGPT, a entrega dos resumos ganhou uma etapa de verificação. Segundo o fundador do grupo, Francis Maris Cruz, a empresa passou a usar um software para tentar identificar textos produzidos com inteligência artificial.

De função de apoio a CEO

A leitura também faz parte da estratégia de preparar funcionários para cargos de chefia. Segundo Francis, quando surge uma vaga de gerente, a empresa procura primeiro entre os próprios trabalhadores. A busca no mercado começa se o grupo não encontrar alguém preparado para assumir a função.

“Essa base da leitura ajudou muito os nossos líderes a se formarem e crescerem”, diz o fundador.

O atual CEO, Cristinei Rodrigues Melo, entrou no grupo ainda adolescente, em uma função de apoio semelhante à de office boy. Segundo Francis, ele está na empresa há cerca de 35 anos. Outro executivo começou vendendo consórcios de porta em porta antes de chegar à diretoria.

De uma autopeças a 25 concessionárias

O grupo nasceu de uma loja de autopeças aberta por Francis em 1973, em Mirassol D’Oeste, no Mato Grosso. Na época, ele viajava a São Paulo para buscar fornecedores. Da Praça da Sé, usava fichas de orelhão para ligar para as fábricas e descobrir como chegar até elas.