Empresa responsável por cemitério terá de indenizar mulher após placa de bronze e castiçal serem furtados de jazigo

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:56
A empresa responsável pela administração de um cemitério em Brasília terá de indenizar uma consumidora após uma placa de identificação de bronze e um castiçal serem furtados de um jazigo. A decisão foi tomada pelo 1º Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu falha no dever de vigilância e segurança do local.
A autora havia firmado contrato de cessão de uso do jazigo com a Campo da Esperança Serviços Ltda., incluindo serviços de manutenção, limpeza, jardinagem, paisagismo e segurança. Em novembro de 2025, ao visitar o túmulo, ela percebeu que os objetos haviam desaparecido, o que também dificultou a identificação do jazigo.
Para comprovar o furto, a consumidora apresentou boletim de ocorrência, registro interno de sinistro feito pela própria concessionária e cupom fiscal referente à compra dos objetos. A empresa, por outro lado, afirmou que, durante o período de verificação, constatou a existência de uma placa e de uma plaqueta que estariam fora do padrão adotado pela concessionária. Para o juízo, porém, a alegação não foi suficiente para afastar a responsabilidade pelo desaparecimento dos itens.
Segundo a decisão, a empresa não esclareceu o destino dos objetos que estavam anteriormente no jazigo nem apresentou imagens de segurança ou documentos sobre eventual procedimento interno de apuração do caso. Ao analisar o caso, o juízo considerou que a concessionária assume a obrigação de zelar pela segurança dos jazigos que administra. Conforme entendimento já adotado pelas Turmas Recursais, o dever de vigilância faz parte das obrigações relacionadas à prestação dos serviços de cemitério.
Furto afetou preservação da memória familiar
A sentença também destacou que o desaparecimento dos objetos não representa apenas uma perda material. Para o magistrado, o furto de elementos de identificação do túmulo atinge direitos da personalidade dos familiares da pessoa falecida, já que compromete a preservação da memória e da história da família.
Com a decisão, a Campo da Esperança Serviços Ltda. foi condenada a pagar R$ 367 por danos materiais, valor que deverá ser corrigido pelo IPCA-E desde o desembolso. A empresa também deverá pagar R$ 1.200 por danos morais, com juros e correção monetária a partir da citação. Segundo o juízo, o valor é adequado para compensar o dano causado, sem representar enriquecimento sem causa da consumidora. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.