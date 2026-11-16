DANOS MORAIS

Empresa terá de indenizar trabalhador por demora em socorro após sintomas de AVC durante expediente

TRT reconheceu omissão de socorro e fixou indenização em R$ 5 mil. Funcionário apresentou sinais de AVC por volta das 21h, mas só foi levado ao hospital após o fim do turno, às 22h30

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:32

Empresa terá de indenizar trabalhador por demora em socorro após sintomas de AVC durante expediente Crédito: Imagem gerada pela IA

Um trabalhador de uma empresa de laticínios em Pará de Minas, a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte, receberá R$ 5 mil por danos morais porque a empregadora demorou a prestar socorro quando ele apresentou sintomas de um acidente vascular cerebral (AVC) durante o expediente. A Justiça do Trabalho entendeu que a empresa foi omissa ao não providenciar atendimento imediato, embora tenha afastado a relação entre a doença e as atividades profissionais.

A decisão foi tomada pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que reconheceu a omissão de socorro, mas reduziu de R$ 10 mil para R$ 5 mil o valor da indenização estabelecida em primeira instância. O trabalhador havia pedido o aumento da quantia para R$ 30 mil, mas o recurso não foi aceito.

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde 1 de 6

O caso começou na Vara do Trabalho de Pará de Minas, onde a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil. Ao recorrer, a empregadora alegou que o funcionário foi encaminhado ao hospital logo após o encerramento do turno, com apenas 23 minutos de intervalo entre a saída da empresa, às 22h30, e a entrada na unidade de saúde, às 22h53.

A defesa também argumentou que a perícia não identificou agravamento das sequelas em consequência do tempo decorrido até o atendimento médico. Por isso, sustentou que não haveria motivo para a condenação por danos morais.

Trabalhador apresentou sinais de AVC durante o expediente

Ao analisar o caso, os magistrados consideraram decisivos os depoimentos colhidos durante o processo. O juiz convocado Geraldo Magela Melo, relator do recurso, destacou que o relato do trabalhador e, principalmente, o de uma testemunha que presenciou a situação demonstraram que os sintomas começaram por volta das 21h. Entre os sinais apresentados estavam fala enrolada, boca torta e perda de força. Mesmo depois de a liderança da empresa ser comunicada, o socorro só foi prestado após o fim da jornada, às 22h30.

Outro ponto considerado no julgamento foi a estrutura disponível na empresa. O representante da empregadora confirmou que a companhia, de grande porte, possui ambulância e brigada de emergência, recursos que poderiam ter sido acionados diante da situação.

Para o relator, passaram-se mais de uma hora e meia entre o início dos sintomas e o efetivo atendimento médico. A demora em prestar assistência a um funcionário que apresentava sinais de um quadro neurológico dentro das dependências da empresa foi considerada uma conduta ilícita. “O dano, neste caso, reside na angústia e no sentimento de desamparo vividos pelo obreiro em um momento de extrema vulnerabilidade”, destacou o magistrado.

Indenização foi reduzida de R$ 10 mil para R$ 5 mil

Apesar de reconhecer a omissão de socorro, o relator entendeu que o valor estabelecido na primeira instância deveria ser revisto. Na avaliação do magistrado, era necessário considerar que a empresa acabou prestando atendimento ao trabalhador, ainda que de maneira tardia.