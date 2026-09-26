PROCEDIMENTO ESTÉTICO

Empresária de 25 anos terá que passar pela 4ª cirurgia após sofrer infecção por preenchimento de glúteo com ácido hialurônico

Patrícia Coelho Fernandes já foi submetida a três procedimentos para tratar infecções nos dois lados dos glúteos; segundo ela, uma das regiões ficou mais profunda após a retirada de tecido comprometido

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:13

Empresária de 25 anos terá que passar pela 4ª cirurgia após sofrer infecção depois de preenchimento de glúteo com ácido hialurônico Crédito: Reprodução

A empresária Patrícia Coelho Fernandes, 25 anos, que sofreu uma infecção após realizar um preenchimento glúteo com ácido hialurônico em Porto Alegre terá de passar por uma quarta cirurgia na próxima semana. Segundo ela, o novo procedimento faz parte do tratamento e deverá incluir a recolocação de drenos.O problema começou após um procedimento realizado em 3 de agosto. Desde então, Patrícia passou por três cirurgias para tratar infecções nos dois lados dos glúteos. As informações são do g1 Rio Grand do Sul.

A primeira cirurgia ocorreu em 18 de agosto, seguida por novas intervenções em 27 de agosto e 1º de setembro.“Eu estou melhorando, em tratamento. Semana que vem terei outra cirurgia. E terei que recolocar os drenos”, afirmou Patrícia. A empresária conta que ainda não sabe quais serão as alterações definitivas na região, já que o resultado dependerá da cicatrização e das avaliações médicas.

Ela também diz ter receio de se submeter futuramente a uma cirurgia reparadora para corrigir as mudanças provocadas pelo tratamento da infecção.“Eu nem sei se vou reparar isso que ficou, porque estou realmente horrorizada de passar por alguma intercorrência de novo. Eu tenho 25 anos e estou com uma deformidade”, disse.

Infecção começou após procedimento

De acordo com Patrícia, os primeiros sintomas surgiram ainda durante o preenchimento. Horas depois, ela passou mal em casa e precisou ser levada pelo marido a um hospital após desmaiar. Documentos médicos anexados ao processo judicial movido por ela contra a clínica e a biomédica responsável pelo procedimento registram infecções nos dois lados dos glúteos.

“Eu falei para o meu esposo: ‘Eu estou desmaiando, me leva para o hospital’. Depois, lembro de acordar com ele me sacudindo e pedindo para eu acordar. Eu só pedia para Deus não me levar”, relatou. Antes da complicação, Patrícia afirma que já havia realizado outros procedimentos estéticos, inclusive preenchimentos na região glútea com a mesma profissional.

Segundo ela, nunca havia apresentado uma intercorrência e considerava o preenchimento com ácido hialurônico um procedimento de baixo risco.“Para mim, o preenchimento era como fazer um preenchimento no rosto. Eu pensava que o risco era um lado ficar um pouco maior do que o outro e depois ser corrigido. Jamais imaginei uma infecção, uma internação e três cirurgias”.

Durante os procedimentos realizados para tratar a infecção, médicos precisaram retirar parte do tecido comprometido. O procedimento é chamado de debridamento e consiste na remoção de tecido morto ou danificado para auxiliar no controle da infecção e na recuperação da área afetada.

Patrícia afirma que uma das médicas explicou que tentou preservar o máximo possível dos glúteos, mas precisou retirar uma quantidade significativa de tecido.“Ela foi bem sincera comigo e disse que teve que tirar bastante tecido. É o lado em que eu já percebo a deformidade, porque ficou fundo para dentro”. Após receber alta, a empresária continuou o tratamento em casa e deverá retornar ao centro cirúrgico na próxima semana.

Clínica contesta versão e cita bronzeamento

Em nota, a Boto Lips Centro Estético Ltda. afirma que utilizou ácido hialurônico regular e que mantém a documentação e a rastreabilidade do produto, incluindo informações sobre lote e validade. A empresa também sustenta que adota protocolos de assepsia, biossegurança e armazenamento dos materiais.

A clínica afirma ainda que a profissional responsável, Carolina Machado Ramos, é biomédica habilitada em Estética e regularmente inscrita no Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região.Outro ponto levantado pela empresa é que Patrícia teria realizado um bronzeamento a jato menos de 30 minutos depois de deixar a clínica, apesar de ter sido orientada a não fazer o procedimento naquele momento.

“A clínica entende que a apuração deve considerar todo o contexto do atendimento, incluindo as condutas adotadas no período pós-procedimento, sem antecipar conclusões quanto à causa da intercorrência ou à atribuição de responsabilidade”, afirmou a empresa. A defesa de Patrícia contesta essa versão. Segundo a advogada Diandra Duflot de Abreu, o bronzeamento teria sido recomendado e oferecido pela própria biomédica como forma de amenizar as marcas roxas.