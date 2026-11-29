ACIDENTE

Empresária de loja de acessórios para celulares morre após carro sair da pista na BR-101

Fernanda Medeiros estava em um Renault Clio quando sofreu o acidente em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, na noite de sábado (28)

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 11:10

Fernanda Medeiros morreu após carro sair da pista às margens da BR-101 em SC Crédito: Reprodução/Instagram e CBMSC/Divulgação

Uma mulher identificada como a empresária Fernanda Medeiros morreu após o carro em que estava sair da pista às margens da BR-101, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 19h16 de sábado (28), na altura do km 37, na região do bairro Revoredo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Fernanda estava em um Renault Clio prata. A morte foi constatada ainda no local por um médico da concessionária CCR.

Fernanda Medeiros morreu após carro sair da pista às margens da BR-101 em SC 1 de 13

As equipes de resgate fizeram a avaliação da ocorrência, o gerenciamento dos riscos e uma varredura na área, mas não encontraram outras vítimas. Após os procedimentos periciais, os bombeiros realizaram o desencarceramento e retiraram o corpo, que ficou sob os cuidados da Polícia Científica.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da CCR, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Empresária deixa três filhos

Fernanda era proprietária de uma loja especializada em acessórios e produtos de proteção para smartphones, em Capivari de Baixo, município vizinho a Tubarão.