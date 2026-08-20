ALAGOAS

Empresária é processada por destruir 312 m² de manguezal para aumentar área de lazer de mansão

MPF aponta destruição de 312 m² de manguezal e restinga e pede indenização de R$ 200 mil

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:22

Manguezal foi prejudicado por construção Crédito: Reprodução

A empresária Alany Cavalcante do Nascimento e a H9 Participações S/A são alvo de ações do Ministério Público Federal (MPF) por denúncias de danos ambientais e ocupação irregular de uma área pública federal no condomínio Laguna Heliport, em Marechal Deodoro, na Grande Maceió, em Alagoas.

Segundo o MPF, 312 m² de vegetação nativa de restinga e manguezal foram destruídos para ampliar a área de lazer de uma mansão às margens da Lagoa Mundaú. As informações foram divulgadas pelo portal Uol.

O condomínio fica na Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa Rita e reúne imóveis de alto padrão, além de marina, heliponto e quadra de tênis. Os dois lotes citados pertencem à H9, empresa criada em 2020 e com capital social declarado de R$ 41,9 milhões.

As intervenções, segundo o MPF, ocorreram entre dezembro de 2022 e janeiro de 2024 e foram identificadas em perícia da Polícia Federal. Entre as alterações estão a construção de um deck e uma escadaria para acesso à lagoa, além de terraplanagem, nivelamento de areia, colocação de pedras e aterro sobre a vegetação.

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) chegou a embargar o local e aplicar multa de R$ 80 mil contra Alany. Ela também assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para recuperar a área.

De acordo com o MPF, uma nova intervenção, identificada em dezembro de 2023, teria soterrado espécies de manguezal e restinga. “O laudo pericial salientou que a degradação resultou em perda de flora nativa, destruição do habitat da fauna silvestre, severo impedimento à regeneração natural da vegetação e comprometimento da conformação original da orla lagunar, que atua como amortecedor natural de cheias e proteção contra a erosão marinha”, diz o órgão.

Na ação civil pública, o MPF pede a recuperação dos danos, indenização de R$ 200 mil e proibição de novas intervenções. Também foi solicitada a elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Alany e a H9 também respondem a uma ação penal pelo caso. Eles são acusados de causar dano a Unidade de Conservação e impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais.

A empresária e um dos advogados que a representam foram procurados para comentar as acusações, mas não responderam. O espaço permanece aberto para manifestação.

Irmão também é investigado

O caso envolve ainda Alan Cavalcante do Nascimento, irmão de Alany e sócio-presidente da H9. Ele foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Rejeito, que investiga um suposto esquema de corrupção no setor de mineração.

Segundo a PF, Alany também foi indiciada na operação por organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.