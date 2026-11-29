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Empresária que morreu em acidente na BR-101 publicou vídeo cantando no carro pouco antes da tragédia

Fernanda Medeiros aparece alegre nas imagens divulgadas pelo portal Tubarão Bela Santa Catarina; gravação teria sido feita pouco antes de o veículo sair da pista

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 11:21

Fernanda Medeiros Crédito: Reprodução/Instagram

Poucas horas antes de morrer em um acidente na BR-101, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, a empresária Fernanda Medeiros publicou vídeos em que aparece cantando alegremente dentro do carro. As imagens foram divulgadas pelo portal Tubarão Bela Santa Catarina e seriam alguns dos últimos registros da mulher em vida.

No vídeo divulgado pelo portal, Fernanda aparece descontraída, cantando enquanto dirige. Ela, porém, não utiliza o cinto de segurança mesmo com o veículo em movimento. A gravação teria sido feita pouco antes do acidente que tirou sua vida na noite de sábado (28).

Fernanda Medeiros morreu após carro sair da pista às margens da BR-101 em SC 1 de 13

Fernanda morreu após o carro que dirigia sair da pista na região do bairro Revoredo, na altura do km 37 da BR-101. Ela estava em um Renault Clio prata, e a morte foi constatada ainda no local por um médico da concessionária CCR.

Quem era Fernanda Medeiros?

Fernanda tinha cerca de 30 anos, era empresária do ramo de acessórios para celulares e mantinha uma loja em Capivari de Baixo, município próximo a Tubarão. Ela também estudava Gestão Empresarial e deixa três filhos.

Após a confirmação da morte, amigos passaram a compartilhar lembranças e mensagens de despedida nas redes sociais. A empresária também era conhecida por acompanhar e interagir com páginas locais.