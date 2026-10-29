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Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro

Priscila Lacerda Custodio, 24 anos, viajou com o irmão e uma amiga para devolver uma caminhonete ao pecuarista, de 62, que é investigado pelo crime e está foragido

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:04

Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro Crédito: Reprodução

A empresária mineira Priscila Lacerda Custodio, 24 anos, relatou ter sofrido agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta a tiros pelo namorado, o pecuarista João Roberto Bolelli, 62. O crime aconteceu na noite de terça-feira (27), em Rifaina, no interior de São Paulo. Segundo os relatos prestados à polícia, a jovem estava apreensiva ao viajar para devolver uma caminhonete ao homem e encerrar o relacionamento. As informações são do g1.

Natural de Perdizes, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, Priscila percorreu cerca de 117 quilômetros até Rifaina, acompanhada do irmão e de uma amiga. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito na quarta-feira (28). Até a última atualização das informações, ele não havia sido localizado e era considerado foragido.

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
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Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução

Empresária teria sido agredida dias antes

Em depoimento à polícia, a amiga que acompanhou Priscila contou que a jovem mantinha um relacionamento casual com Bolelli desde julho de 2026. Segundo a testemunha, a empresária relatou ter sido agredida pelo pecuarista na sexta-feira (23), quatro dias antes do crime. A amiga afirmou que viu as lesões.

Priscila também teria contado que o homem ameaçou dar um tiro na cabeça dela e contratou pessoas para monitorá-la. Ainda segundo o relato, ele desconfiava que a jovem estivesse envolvida com outra pessoa e dizia que não permitiria que ela voltasse a Perdizes. Diante das ameaças, a amiga aconselhou Priscila a não viajar sozinha para Rifaina. O irmão também decidiu acompanhá-la após receber uma ligação em que a jovem pediu companhia. Ele relatou à polícia que percebeu que ela estava apreensiva e teve a impressão de que poderia estar sendo intimidada.

Discussão terminou em tiros

Segundo a Polícia Militar, o encontro aconteceu às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), próximo a uma propriedade rural. A discussão teria começado por causa de um celular que Bolelli havia dado à jovem e exigia de volta. De acordo com os depoimentos, Priscila disse que queria ir embora e não pretendia continuar o relacionamento. Durante o desentendimento, o pecuarista sacou uma arma e atirou contra ela. Em seguida, teria apontado a arma para o irmão da vítima, que correu para se proteger.

O irmão socorreu Priscila e a levou ao hospital de Rifaina, mas ela não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, Bolelli fugiu após o crime na caminhonete que a jovem havia ido devolver. O caso é investigado como feminicídio. A defesa do suspeito informou ao g1 que analisava o caso e ainda não havia conseguido contato com ele.

Priscila trabalhava como empresária na área de marketing digital e também atuava como videomaker, produzindo conteúdo para lojas, casamentos e outros clientes. Nas redes sociais, compartilhava registros de seus trabalhos. Amigas ouvidas pelo g1 descreveram a jovem como alegre, trabalhadora e dedicada à profissão. A psicóloga Fabyana Oliveira, amiga e cliente da empresária, afirmou que Priscila tinha muitos sonhos e projetos.

Juliana Amaral, outra amiga próxima, contou que as duas se conheciam havia três anos e trabalhavam juntas em uma loja de moda. Segundo ela, Priscila planejava comprar um apartamento e estudava marketing digital e fotografia. A jovem foi velada e sepultada na quarta-feira (28), em Perdizes. A família informou que está profundamente abalada com a morte.

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