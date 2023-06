Empresário anuncia condomínio 'Bolsonaro Beach': 'Não vendo a petistas'

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que corre risco de tornar-se inelegível em uma ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi homenageado por um apoiador. O empresário Fabiano Galvão anunciou, nas redes sociais, a construção do condomínio "Bolsonaro Beach Chalés", empreendimento na praia de Tabatinga, no Rio Grande do Norte.



"Vem aí o melhor condomínio beira mar em Tabatinga. Super área de lazer, chalés com 125 m², sua construção por administração. Transparência, honestidade e o melhor acabamento para você e sua família. Deus no comando", descreve o empresário.