SÃO PAULO

Empresário cadeirante é vítima de gangue quebra-vidro

Suspeito se aproxima do veículo, quebra o vidro e pega o celular; veja o momento

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:18

Câmeras instaladas no veículo do empresário Douglas Verza Alves registraram a ação da gangue dos quebra-vidro, na Avenida do Estado, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @acessabilidade_por_ai

Câmeras instaladas no veículo do empresário Douglas Verza Alves registraram a ação da gangue dos quebra-vidro, na Avenida do Estado, em São Paulo. O crime ocorreu no último sábado (3), na altura do número 5200. Alves, que é cadeirante, estava ao volante no momento da abordagem.

As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima do veículo, quebra o vidro e pega o celular. Segundo o boletim de ocorrência, o carro possui três câmeras, duas externas e uma interna, que registraram o homem com nitidez. As gravações também permitem identificar o ponto de onde ele surgiu e a direção tomada durante a fuga.

O episódio ocorre em meio a uma mudança no modo de atuação desse tipo de quadrilha. Como mostrou o Estadão, criminosos que antes costumavam agir a pé ou de bicicleta também passaram a utilizar motocicletas em algumas abordagens. A estratégia permite que os assaltantes surpreendam as vítimas e deixem o local rapidamente.

No caso de Alves, o empresário considera a possibilidade de que a parada de uma motociclista tenha contribuído para criar uma distração e facilitar a ação. Não há, porém, confirmação de que uma segunda pessoa tenha participado do crime.

Segundo Alves, os veículos estavam a cerca de 100 metros de um semáforo quando a motocicleta parou e interrompeu o fluxo. O empresário estava atrás de um pequeno caminhão, que também parou. Alves saiu de trás do veículo e baixou o vidro para falar com o motorista sobre o que havia acontecido.

Enquanto Alves tentava entender a situação, o criminoso se aproximou do carro. "Quando eu ia responder que não entendi a ação, o camarada quebrou o meu vidro, entrou dentro do carro e pegou o celular", relatou.

Após o roubo, segundo o empresário, o sistema de localização do celular passou a indicar um prédio na região entre as ruas Guaianases e Aurora, no centro da cidade. Alves afirma ter comunicado a polícia sobre a localização, mas o aparelho não foi recuperado.

"É a pior sensação do mundo. Uma sensação de impotência, de vulnerabilidade... E depois vem a sensação do descaso", afirmou

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que intensificou ações de inteligência, investigação e policiamento ostensivo para combater roubos e furtos de celulares na capital. A pasta citou a Operação SP Mobile, ações específicas contra a modalidade "quebra-vidro" e a Operação Frankmobile, realizada pelo Ministério Público em conjunto com as polícias Civil, Militar e Penal e a Receita Federal.

De acordo com a SSP, os roubos de celulares na capital caíram 15,2% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os roubos em geral recuaram 14,6%, enquanto os furtos tiveram queda de 4,3%.