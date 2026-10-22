REPERCUSSÃO

Empresário da Faria Lima acusado de agredir mulher é solto após decisão da Justiça

Homem é acusado de violência doméstica, lesão corporal e ameaça

Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:12

Empresário foi preso após espancar companheira Crédito: Reprodução

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, foi solto na quarta-feira (21) após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) revogar sua prisão preventiva. Ele foi preso após ser acusado de agredir a mulher, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, de 27 anos, em agosto. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Kos estava detido na Penitenciária de Potim II, no interior de São Paulo. Procurado, o TJSP informou que o caso tramita em segredo de justiça. Procurada, a defesa de Kos não respondeu.

Empresário foi preso após espancar companheira 1 de 8

O caso ganhou repercussão depois que Giullia publicou nas redes sociais imagens dos ferimentos que sofreu. Segundo Giullia, a agressão ocorreu na volta de um jantar com clientes. Nas imagens publicadas por ela nas redes sociais, a dentista aparece com os olhos e os lábios inchados e ferimentos no nariz. Ela também afirma ter quebrado um dedo e precisado ser internada.

O empresário é acusado de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A defesa da dentista afirmou haver elementos para que o caso seja investigado como tentativa de feminicídio.