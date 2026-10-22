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Empresário da Faria Lima acusado de agredir mulher é solto após decisão da Justiça

Homem é acusado de violência doméstica, lesão corporal e ameaça

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:12

Empresário foi preso após espancar companheira
Empresário foi preso após espancar companheira Crédito: Reprodução

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, foi solto na quarta-feira (21) após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) revogar sua prisão preventiva. Ele foi preso após ser acusado de agredir a mulher, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, de 27 anos, em agosto. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Kos estava detido na Penitenciária de Potim II, no interior de São Paulo. Procurado, o TJSP informou que o caso tramita em segredo de justiça. Procurada, a defesa de Kos não respondeu.

Empresário foi preso após espancar companheira

Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
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Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução

O caso ganhou repercussão depois que Giullia publicou nas redes sociais imagens dos ferimentos que sofreu. Segundo Giullia, a agressão ocorreu na volta de um jantar com clientes. Nas imagens publicadas por ela nas redes sociais, a dentista aparece com os olhos e os lábios inchados e ferimentos no nariz. Ela também afirma ter quebrado um dedo e precisado ser internada.

O empresário é acusado de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A defesa da dentista afirmou haver elementos para que o caso seja investigado como tentativa de feminicídio.

Kos tem trajetória no mercado financeiro e foi fundador da Virgo, securitizadora que passou por um processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) antes de ser vendida ao grupo Riza, em 2025.

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Tags:

são Paulo Violência Contra A Mulher Giulia Falcão kos ivo kos

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