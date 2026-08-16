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Empresário da Faria Lima é preso por espancar esposa após jantar com clientes

Cirurgiã-dentista publicou imagens em que aparece com olhos, lábios e nariz machucados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:40

Empresário foi preso após espancar companheira
Empresário foi preso após espancar companheira Crédito: Reprodução

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, foi detido na madrugada deste sábado (15), em São Paulo, após ser acusado de agredir a esposa, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, de 27 anos. A ocorrência aconteceu depois de um jantar que o casal teria participado com clientes, de acordo com informações do g1 São Paulo.

Após o episódio, Giullia compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece com diversos ferimentos no rosto. Nas fotos e vídeos publicados, ela apresenta inchaço nos olhos e nos lábios, além de marcas na região do nariz. De acordo com o relato da mulher, essa não teria sido a primeira vez que ela sofreu agressões durante o relacionamento.

Empresário foi preso após espancar companheira

Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução
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Empresário foi preso após espancar companheira por Reprodução

Casados há aproximadamente dois anos e meio, Ivo e Giullia tiveram o caso levado à polícia. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista como lesão corporal, violência doméstica e ameaça. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou o registro da ocorrência. A defesa do empresário informou que não irá comentar o episódio neste momento.

Além da atuação empresarial na região da Faria Lima, Ivo Kos é conhecido por ter sido sócio-fundador da Virgo, empresa especializada em securitização. Em 2025, a companhia foi alvo de um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que acusou o empresário de utilização indevida de recursos de fundos de reserva vinculados a certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA). No mesmo ano, a Virgo foi adquirida pelo grupo Riza e passou a operar com o nome Riza Sec.

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Tags:

Crime Violência Doméstica Empresário Preso

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