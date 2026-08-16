VÍTIMA DENUNCIOU CRIME

Empresário da Faria Lima é preso por espancar esposa após jantar com clientes

Cirurgiã-dentista publicou imagens em que aparece com olhos, lábios e nariz machucados

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:40

Empresário foi preso após espancar companheira Crédito: Reprodução

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, foi detido na madrugada deste sábado (15), em São Paulo, após ser acusado de agredir a esposa, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, de 27 anos. A ocorrência aconteceu depois de um jantar que o casal teria participado com clientes, de acordo com informações do g1 São Paulo.

Após o episódio, Giullia compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece com diversos ferimentos no rosto. Nas fotos e vídeos publicados, ela apresenta inchaço nos olhos e nos lábios, além de marcas na região do nariz. De acordo com o relato da mulher, essa não teria sido a primeira vez que ela sofreu agressões durante o relacionamento.

Empresário foi preso após espancar companheira 1 de 6

Casados há aproximadamente dois anos e meio, Ivo e Giullia tiveram o caso levado à polícia. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista como lesão corporal, violência doméstica e ameaça. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou o registro da ocorrência. A defesa do empresário informou que não irá comentar o episódio neste momento.