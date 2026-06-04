IMPÉRIO DOS SORVETES

Empresário de 25 anos começou como operador de fábrica e hoje lidera marca que faturou R$ 300 milhões

Edgard Filipe lidera a Frosty, marca apontada como a mais vendida do Nordeste no segmento

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:53

Empresário de 25 anos começou como operador de fábrica e hoje lidera marca que faturou R$ 300 milhões Crédito: Divulgação

O que começou como um trabalho de férias em uma fábrica de sorvetes se transformou em uma história de sucesso empresarial. Aos 25 anos, Edgard Filipe Segantini está à frente da Frosty, marca apontada como a mais vendida do Nordeste no segmento de sorvetes para consumo doméstico, segundo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) em parceria com a NielsenIQ.

Filipe começou a conhecer o negócio ainda adolescente. Aos 13 anos, trabalhava como operador na fábrica da família, sem que os demais funcionários soubessem que ele era filho do proprietário. A estratégia fazia parte da visão do pai, Edgard Segantini, que acreditava que o herdeiro precisava aprender o funcionamento da empresa desde a base.

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Hoje, a Frosty produz cerca de 15 mil toneladas de sorvetes, açaí e polpas de frutas por ano em sua unidade industrial localizada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A empresa emprega mais de mil pessoas e, segundo a companhia, registrou faturamento próximo de R$ 300 milhões em 2025.

Fundada em Fortaleza em 1990 e adquirida pela família em 2006, a empresa se consolidou como uma das principais marcas regionais do setor. Atualmente, ocupa a quinta posição nacional no varejo alimentar de sorvetes e lidera o mercado nordestino na categoria de produtos vendidos para consumo em casa.

Um dos diferenciais da Frosty, segundo Filipe, é a aposta em sabores tradicionais da região. Em entrevista à Exame, ele destacou a importância de produtos como cajá, coco, castanha e açaí para conquistar os consumidores nordestinos.

Outro marco da trajetória da empresa foi a expansão das lojas próprias. Em apenas sete anos, a rede passou de cinco para 145 unidades espalhadas por sete estados. Parte desse crescimento aconteceu durante a pandemia, quando a companhia aproveitou oportunidades para abrir novas lojas enquanto outros negócios reduziam operações.

Desde 2025, Filipe ocupa oficialmente o cargo de CEO da empresa, enquanto o pai assumiu a presidência do conselho. A meta agora é manter o crescimento de forma sustentável e ampliar a presença da marca nos estados onde ainda não atua no Nordeste: Bahia, Sergipe e Alagoas.