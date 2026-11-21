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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:24
Um empresário de 81 anos foi rendido e amarrado durante um assalto dentro do próprio apartamento, na noite de sexta-feira (20), no Campo Belo, bairro de alto padrão na Zona Sul de São Paulo. Os criminosos fugiram levando R$ 18 mil em dinheiro e joias avaliadas em aproximadamente R$ 500 mil.
O crime aconteceu por volta das 20h40, em um condomínio localizado na Rua Álvaro Luís Roberto de Assumpção. De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens conseguiram entrar no prédio por meio da portaria eletrônica e, depois, localizaram uma chave escondida sob o tapete da entrada do apartamento.
Com o objeto, os suspeitos conseguiram abrir a porta e invadir o imóvel. Já dentro da residência, renderam o empresário e amarraram suas mãos e seus pés enquanto vasculhavam os cômodos à procura de dinheiro e objetos de valor. No momento do assalto, a esposa da vítima, de 78 anos, estava fora de casa, passeando em um shopping. Após recolher os bens, os criminosos fugiram. Até a última atualização do registro, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
Polícia investiga roubo em condomínio
A Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar uma possível tentativa de furto no condomínio. Ao chegar ao endereço, os agentes constataram que o crime já havia sido consumado e que se tratava de um roubo a residência. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (DP), no Campo Belo. A Polícia Civil investiga a autoria do assalto e trabalha para identificar os dois criminosos.