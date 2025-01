CRIME

Empresário é achado morto com mãos e pés amarrados em Florianópolis

Ele havia se mudado recentemente para a capital catarinense

Um empresário de 61 anos, identificado como Walter Pacheco, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (13) em um terreno baldio no bairro Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis (SC). O corpo apresentava sinais de violência, com as mãos e pés amarrados e lesões causadas por pedradas na cabeça. A informação é do G1.