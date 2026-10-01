CRIME

Empresário é morto a tiros na frente da esposa e da filha em ataque

Rafael Alexandre Régis, 36 anos, foi baleado quando se aproximava do próprio veículo

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:14

Empresário foi morto na frente da esposa e da filha Crédito: Reprodução

Um empresário identificado como Rafael Alexandre Régis, 36 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (30), em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ele foi atingido quando se aproximava do próprio carro. A esposa e a filha dele estavam no local e presenciaram o ataque, segundo informações do g1 Santa Catarina.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e, no vídeo, dois homens armados descem de um carro branco e efetuam os disparos contra o empresário. Em seguida, a dupla retorna ao veículo e deixa o local. Até a última atualização, ninguém havia sido preso. De acordo com a PM, os suspeitos aguardavam Rafael em um veículo.

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Depois do assassinato, eles fugiram e trocaram de carro durante o trajeto. O segundo automóvel foi abandonado no bairro Solemar. As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar e uma aeronave da corporação. Os dois veículos utilizados na ação foram encontrados posteriormente em São José, município vizinho de Palhoça. A autoria e a motivação do homicídio ainda não foram esclarecidas.