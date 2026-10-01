Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário é morto a tiros na frente da esposa e da filha em ataque

Rafael Alexandre Régis, 36 anos, foi baleado quando se aproximava do próprio veículo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:14

Empresário foi morto na frente da esposa e da filha
Empresário foi morto na frente da esposa e da filha Crédito: Reprodução

Um empresário identificado como Rafael Alexandre Régis, 36 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (30), em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ele foi atingido quando se aproximava do próprio carro. A esposa e a filha dele estavam no local e presenciaram o ataque, segundo informações do g1 Santa Catarina. 

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e, no vídeo, dois homens armados descem de um carro branco e efetuam os disparos contra o empresário. Em seguida, a dupla retorna ao veículo e deixa o local. Até a última atualização, ninguém havia sido preso. De acordo com a PM, os suspeitos aguardavam Rafael em um veículo.

Empresário foi morto na frente da esposa e da filha

Empresário foi morto na frente da esposa e da filha por Reprodução
Empresário foi morto na frente da esposa e da filha por Reprodução
Empresário foi morto na frente da esposa e da filha por Reprodução
Empresário foi morto na frente da esposa e da filha por Reprodução
1 de 4
Empresário foi morto na frente da esposa e da filha por Reprodução

Depois do assassinato, eles fugiram e trocaram de carro durante o trajeto. O segundo automóvel foi abandonado no bairro Solemar. As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar e uma aeronave da corporação. Os dois veículos utilizados na ação foram encontrados posteriormente em São José, município vizinho de Palhoça. A autoria e a motivação do homicídio ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Científica foi acionada por volta das 14h e realizou a perícia no local do crime. Vestígios foram recolhidos e passarão por análise. O laudo será encaminhado à Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. Rafael era proprietário da RR Gestão e Serviços, empresa que tinha como principal atividade o aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais.

Leia mais

Imagem - Duas apostas ganham R$ 537 mil na Lotofácil; confira resultado

Duas apostas ganham R$ 537 mil na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Uber terá de pagar R$ 7 mil a passageira por celular perdido em viagem

Uber terá de pagar R$ 7 mil a passageira por celular perdido em viagem

Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta quarta-feira (30/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta quarta-feira (30/09)

Tags:

Empresário Morto Rafael Alexandre Régis na Frente da Esposa E da Filha

Mais recentes

Imagem - Mulher paga R$ 1,3 mil por fogão e tanquinho, não recebe produtos e ganha indenização de banco e rede varejista

Mulher paga R$ 1,3 mil por fogão e tanquinho, não recebe produtos e ganha indenização de banco e rede varejista
Imagem - Marinha demite dois oficiais após posse em outros cargos públicos e manda dupla para reserva sem remuneração

Marinha demite dois oficiais após posse em outros cargos públicos e manda dupla para reserva sem remuneração
Imagem - Motorista é demitido por justa causa após atender ligação no viva-voz enquanto dirigia, processa empresa e ganha indenização na Justiça

Motorista é demitido por justa causa após atender ligação no viva-voz enquanto dirigia, processa empresa e ganha indenização na Justiça