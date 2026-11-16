TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Empresário é preso suspeito de enviar videogame com explosivo para loja de concorrente

Ataque teria sido motivado por disputa comercial; entregador não sabia que transportava uma bomba

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:34

Empresário é preso suspeito de enviar videogame com explosivo para loja de concorrente Crédito: Reprodução

Um empresário foi preso temporariamente nesta segunda-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo, suspeito de enviar um videogame com explosivos para uma loja de eletrônicos concorrente. O equipamento detonou em 23 de outubro e provocou destruição no estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, o ataque teria sido motivado por uma disputa comercial.

O investigado foi identificado como Everton Yoshizumi Lima, proprietário de três lojas do mesmo segmento da vítima. Ele é suspeito de tentativa de homicídio qualificado. A prisão foi realizada por policiais do 5º Distrito Policial de Santo André, durante uma operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão.

Imagens de câmeras de segurança mostram um entregador deixando um videogame Xbox 360 na Goody Store, por volta das 17h30 do dia 23 de outubro. O motociclista teria recebido a informação de que o aparelho seria levado para destravamento de jogos. Sem saber que havia explosivos escondidos no equipamento, o dono da loja guardou o videogame em uma gaveta.

A explosão ocorreu por volta das 18h10, após três segundos de ignição, e atingiu parte do teto do estabelecimento. A perícia identificou duas cargas explosivas de intensidade semelhante, mas apenas uma detonou. Para os investigadores, a configuração do dispositivo indica intenção de matar o proprietário da loja.

Segundo a polícia, Everton solicitou uma corrida por aplicativo e entregou o videogame ao motociclista. O empresário teria dito que aquela seria sua última entrega do dia e que não poderia perder o cliente. O entregador, que prestava serviço a uma empresa de entregas por aplicativo, não sabia do conteúdo explosivo.