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Empresário norte-americano é encontrado morto em quarto de hotel de luxo

Homem de 44 anos estava hospedado no Sheraton São Paulo WTC Hotel; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:23

Empresário norte-americano é encontrado morto em quarto de hotel de luxo
Empresário norte-americano é encontrado morto em quarto de hotel de luxo Crédito: Reprodução

Um empresário norte-americano de 44 anos foi encontrado morto dentro do quarto de um hotel de luxo em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (3). O caso aconteceu no Sheraton São Paulo WTC Hotel, localizado na Avenida das Nações Unidas, na região do Brooklin Novo, Zona Sul da capital. As informações são do g1 SP.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi encontrada já sem vida no quarto onde estava hospedada. Até o momento, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas. A Polícia Civil solicitou exames ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na investigação e esclarecer a causa da morte.

Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza

Tamara Schiffini estava hospedada com o companheiro em um hotel no centro da cidade por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Companheiro da vítima foi detido e prestou depoimento à polícia por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Queda aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (27), na Argentina por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Investigação apura as circunstâncias que levaram à queda do quinto andar por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Polícia busca imagens e pistas para esclarecer os minutos antes da queda por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
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Tamara Schiffini estava hospedada com o companheiro em um hotel no centro da cidade por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil

A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 96º Distrito Policial (Cidade Monções), responsável pela apuração. Em nota, a SSP informou que o caso segue em diligência para esclarecer os fatos. O Sheraton São Paulo WTC Hotel foi procurado e, até a última atualização, não havia se manifestado.

Por meio de nota, o Sheraton São Paulo WTC Hotel informou que lamenta profundamente o ocorrido. "O hotel está prestando todo o apoio necessário aos envolvidos e colaborando integralmente com as autoridades competentes na condução dos procedimentos cabíveis". O hotel informou ainda que, em respeito à privacidade da família e de todos os envolvidos, mantém a confidencialidade e a preservação das informações relacionadas ao caso.

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